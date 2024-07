Cuatro consejos para volver a salir después de un divorcio

Sin embargo, como dice el refrán, “no hay mal que dure cien años”, y tarde o temprano los afectados deberán preguntarse por el momento adecuado para volver a tener citas amorosas. Si bien no hay una respuesta, para los expertos sí hay algunas etapas por las que todo divorciado debería pasar antes de volver al ruedo.

1. SUPERE EL DOLOR

De nada sirve llenar el vacío con alguien nuevo si no ha cortado el vínculo del todo. Por eso, los especialistas recomiendan superar el dolor antes de volver a salir con una persona. Algunos ejercicios útiles para lograrlo son hablar con amigos sobre lo que pasó, leer libros que lo ayuden a entender esa etapa, o buscar ayuda profesional. Si le aterra la simple idea de volver a tener una cita, un buen comienzo es salir en grupos de amigos. Así podrá ver las perspectivas románticas de varios individuos, y evitará comparar a una persona con su ex.

2. TÓMELO CON CALMA

Nadie supera un divorcio de la noche a la mañana, y si lo hace, resulta sospechoso, dice Torres. Tampoco hay un tiempo estipulado para hacerlo, pues “depende de la magnitud de la pérdida y de los estados mentales de la pareja”. Pueden pasar meses y años antes de que esté listo para salir, por eso no hay que sentir ansiedad. Dedicarse al cuidado personal como ordenar las finanzas, ingresar a clases de baile o aprender a estar solo sirve de base para que, más adelante, pueda sentirse preparado para iniciar una vida sana con otra persona.

3. LOS TIEMPOS CAMBIAN

Tras 10 o 20 años de relación, es probable que las técnicas de conquista que usó un día no funcionen. Debe entender que la tecnología ha transformado la manera en que las personas buscan el amor, por eso, no descarte usar aplicaciones como Tinder. Aunque los tiempos hayan cambiado, sea usted mismo y no se desgaste mucho pensando en cómo podría encajar en los círculos modernos.

4. USE LAS LECCIONES A SU FAVOR

Tras un divorcio, las personas tienen más probabilidades de ver una relación como realmente es: un vínculo menos romántico que necesita de trabajo y dedicación. En algunos casos, los problemas anteriores pueden servir para construir un vínculo más fuerte con el próximo amor. Por ejemplo, tener más consciencia de la importancia de la comunicación y de sus expectativas y límites. Es un hecho que los divorciados son menos propensos a perder tiempo dando vueltas. Esa honestidad y franqueza siempre será un punto a favor.