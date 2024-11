Así se mide el éxito según Warren Buffet.

La vida del magnate ha girado en torno a las inversiones y al dinero durante décadas. Sin embargo, cuando se trata de definir el éxito Buffet elige no usar los números ni la riqueza y, por el contrario, escoge el amor, "Mido el éxito por la cantidad de personas que me aman" , afirma.

"El problema con el amor es que no está a la venta", afirma Buffet. “La única forma de conseguir amor es amando. Es muy irritante tener mucho dinero. A la mayoría le gustaría pensar que podría escribir un cheque: compraré un millón de dólares en amor. Pero no funciona de esa manera. Cuanto más regalas amor, más obtienes ".

Así, para el multimillonario estadounidense, la cantidad de amor que recibes, y no las riquezas que posees ni tus logros, es la medida máxima del éxito en la vida . Y, como el amor no se puede comprar, la única forma de obtener amor es darlo, cuanto más amor se da, más se obtiene.

Sea desinteresado y no espere nada a cambio

Haga que el trabajo sea agradable y divertido

En promedio, pasamos el 30% de nuestras vidas trabajando y por ello, cuando se es capaz de disfrutar el trabajo, se puede disfrutar la vida.

En la biografía de Buffet que hizo la autora Carol J. Loomis, el magnate mencionó "Amo todos mis días. Quiero decir, bailo tap aquí y trabajo solamente con personas que me gustan. No hay trabajo en el mundo que sea más divertido que dirigir Berkshire, y me considero afortunado de estar donde estoy ".

Así, es importante trabajar rodeado de una cultura organizacional agradable y positiva en la que hay personas que comparten los mismos valores, creencias y normas, con las que agrada trabajar.

Seguir aquello que le apasiona

Si tiene como una de sus metas el conseguir la carrera de sus sueños, siga su pasión. Muchas personas dan por sentado sus trabajos y se quedan en su zona de confort por la seguridad laboral.

Sin embargo, como seres humanos, hacer lo que amamos es un factor importante para alcanzar la verdadera felicidad. Entonces, si no sabe cuál es su pasión, es hora de averiguarlo.