Controlar los gastos, generar un ahorro mensual, seguir un presupuesto y definir metas son los principales pasos para mantener unas finanzas sanas. Si usted no empezó ‘con el pie derecho’ y ya cometió algunos errores, es posible que deba sanear su economía y no vamos a mentirle: el proceso es largo .

No pelee con los gastos esenciales

Hay gastos que no se pueden negociar; como el pago de la administración, la pensión del colegio o los impuestos. Si usted considera que estos gastos no tienen posibilidad de reemplazo y no puede prescindir de ellos, aprenda a seguir su presupuesto y no sufra por lo que no se puede cambiar.

Identifique los gastos que sí son negociables

Una manera de hacer esto es haciéndose las siguientes preguntas antes de gastar: ¿Es verdaderamente necesario? ¿Existe una opción más económica? ¿Qué puede pasar si pospone la compra?

Sorpréndase con la fuerza de estas preguntas y evalúe la consecuencia de sus gastos diarios.