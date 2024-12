Twitter es desde hace años el medio de comunicación que se convierte en el campo de batalla más importante para los candidatos a las principales alcaldías del país, pues este medio, por su inmediatez, es el favorito para impulsar sus campañas y también para contrarrestar los ataques mediáticos que se orquestan para subir o bajar seguidores.

“Con este análisis comprobamos una vez más que las redes sociales son una herramienta fundamental para las campañas y para la elección, en donde sacan mejor partido los candidatos que sepan manejar su reputación, que varíen en sus formatos digitales como los Facebook lives, que se comuniquen sin enredos o que salgan mejor librados de las peleas entre ‘trinos’, todos estos, estrategias de batalla en el mundo digital” afirma Paola Méndez, Directora General de LOOR.

Durante los últimos días, uno de los casos más sonados fue el de los candidatos a la alcaldía de Cali. Roberto Ortiz, aspirante que se ubica en el segundo puesto en las encuestas de esa ciudad, es obligado por medio del fallo de una tutela a rectificar la información que reveló en contra de Jorge Iván Ospina, en el que se aseguraba era investigado por actos de corrupción.

Este hecho fue analizado por Andrés Guzmán CEO de Adalid, quien evidencia que “el tuit es un ataque a la reputación con miras a desacreditar al otro candidato frente a la opinión, pero no se puede catalogar como una “fake new” porque su intención fue realizar un ataque directo, más no viralizar una noticia”. (revisar fallo de la tutela en primera instancia que especifica que se debe rectificar, más no suprimir la información).

Whats App: el oro perdido

“En la actualidad, una de las plataformas que mejor difunde los mensajes de las campañas políticas y genera lazos de co-relación entre los seguidores es WhatsApp; a través de militancias digitales, que no es más que la práctica de creación de grupos de adeptos donde se estimula el apoyo a determinados candidatos, se promueve la asistencia a actividades digitales en determinadas horas del día, e incluso para defenderse de ataques de sus opositores. Es como una pelea entre barras bravas”, destaca la directora de LOOR.

Por otro lado, Andrés Guzmán, CEO de Adalid, afirma que “tristemente Colombia se ubica en el top 10 de los países que más emplean sus redes para manipular y cometer fraude. Con Cambridge analitycs se evidenció cómo son empleadas las redes sociales y esto ha sido digitalizado con tecnologías como Big Data e Inteligencia artificial, que orientan a una persona a pertenecer a determinada corriente política y eso hace, que se generen contenidos de acuerdo con su perfil. Es complejo aún determinar cuándo una noticia es falsa, pero un buen indicador es ver el perfil, hace cuánto se creó, y cuántos seguidores tiene, entre otras métricas.”.