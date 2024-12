Uno de los retos de un emprendedor es elegir el nombre para su proyecto, su negocio o sociedad. Se cuenta con todos los elementos para empezar. Tiene el dinero, el plan de negocio, hasta comienzan los pedidos o los clientes ya lo están llamando para solicitar sus servicios. Pero antes, necesita matricular su empresa o negocio ante las autoridades y es cuando comienzan los problemas para dar con un buen nombre.

Porque, con toda seguridad de ahí en adelante, si la sociedad o el negocio comienza a tomar vuelo, así será reconocido por todos. Por ejemplo, Gregorio José Rivera, fundador de Akila Jeans, una de las marcas de vaqueros ‘levanta cola’ con mayor proyección internacional en los mercados de Centro y Norte América, pensó en ponerle este nombre a su empresa cuando se acordó de una película cuyo personaje principal era una princesa africana que tenía este nombre. Dice que ese nombre le pareció muy sonoro y bonito desde siempre y por eso, cuando fundó la compañía no dudo en llamarla de esta manera.

Otro caso mundialmente famoso, el de la compañía de la manzana de Cupertino, en California (Estados Unidos). Se especula que Steve Jobs escogió este nombre como homenaje a sir Isaac Newton, quien descubrió las leyes de la gravedad después que una manzana le cayó en su cabeza. Otros dicen que fue solo capricho de Jobs, conocido por sus excentricidades, a quien le encantaba la fruta ‘prohibida’.

Usted puede inspirarse en estos casos para escoger el nombre de su marca o negocio. Le dejamos estas recomendaciones de expertos que han escrito del tema en diferentes portales especializados.

Utilice las ayudas web

En Internet hay todo hasta generadores de nombres para su emprendimiento. Según Alistair Lane, quien escribe para el portal shopyfi.com, puede elegir entre al menos 10 generadores de nombres que están en la web. Le damos tres opciones.

Shopyfi : es una herramienta gratuita de Shopify que combina de manera "automática" su palabra clave con otras palabras comunes para generar una lista de nombres de dominio disponibles.

GoSpaces en Español: es un facilitador para encontrar el nombre adecuado para el proyecto o negocio. Con una guía de palabras clave relacionada con la empresa y encontrará múltiples variantes.

Lean Domain Search: este portal encaja la palabra clave con otras palabras para generar una lista de nombres de dominios disponibles. Puede optar por los resultados que están listados en categorías como popularidad, longitud u orden alfabético, como también seleccionar, si desea, los resultados que comiencen o terminen en la palabra clave.

Haga una lluvia de ideas

Muchas de las grandes compañías fueron nombradas por sus fundadores: Walt Disney, Warner Bros, Harley Davidson, Ford. Pero ¿qué pasa cuando su apellido no es tan sonoro como para ponerle a su negocio? A veces, eso solo es bueno cuando ya tiene cierta trayectoria, pero si está empezando es mejor que sea recordado por un nombre corto. Por eso, no tema iniciar una lluvia de ideas con sus amigos, familiares y hasta los posibles clientes para recibir perspectivas diferentes, señala el portal emprendices.com. Ellos pueden dar rienda suelta a la creatividad o hasta irse a lo abstracto. Es más, Google puede servir como un aliado para confirmar la existencia del nombre. Propóngase un máximo de caracteres en el nombre y con los amigos o contactos, empiece a descartar y entre todos, a mejorar los que más se acerquen a ser candidatos.

Siga leyendo Cómo conseguir el capital inicial para su negocio

¿Es diferente, es un acrónimo, o qué es?

Según Marty Nuemeier, autor de The Brand Gap, un negocio que tiene una proyección en el tiempo, debe marcar la diferencia con su nombre. Además, debe ser breve, lo suficiente como para ser recordado y pronunciado con facilidad en diferentes idiomas. Debe también reunir el requisito de ser recordado, que no pase de tres o máximo 4 sílabas. Y su pronunciación y escritura debe ser fácil, así como sencillo de deletrear.

El nombre es el poder

Un nombre puede ser la diferencia entre impulsar el negocio hacia el éxito o el fracaso. Por eso, los nombres tienen un gran poder, las palabras son muy importantes hasta en los negocios, dice el emprendedor y escritor y fundador de Maverick1000, Yanik Silver, en un artículo publicado en Entrempeneur.com. De acuerdo con este consultor, un nombre debe sonar bien en voz alta, y una buena opción puede ser utilizar nombres compuestos, que empiecen con la misma letra, (por ejemplo, Coca-Cola, Tic-Tac). Además, el nombre debe significar algo y ofrecer un beneficio. Este no debe ser genérico o incluir demasiados giros o industrias. No va a querer ser un todólogo y abarcar todos los mercados.

Evite la homonimia

Una vez escogido el nombre, usted es el responsable de averiguar que no haya otro comercio o sociedad con la misma identidad. Esto se puede evitar haciendo la consulta en el Control Nacional de Homonimia, el cual permite el registro de nombres de sociedades y establecimientos de comercio sea controlado no solo en la jurisdicción en la cual se realiza la inscripción del mismo sino también a nivel nacional.

Le puede interesar: Los deportes ideales para cerrar un negocio

Esta consulta permite conocer si existen o no otras empresas o establecimientos con el mismo nombre de la empresa que el empresario desea registrar. Averigüe en la Cámara de Comercio de su ciudad por este control, ya que por Ley, estas organizaciones no registran nombres iguales a otros que ya se encuentren inscritos, señala la información disponible en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. En consecuencia no se matricula a una persona natural o jurídica, ni a un establecimiento de comercio, sucursal o agencia que tenga el mismo nombre de otro ya inscrito. Es fácil no estar frente a esta situación incómoda si usted tiene lo siguiente en cuenta: