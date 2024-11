Cómo honrar el legado de nuestros mayores

Todas las generaciones han vivido su propia realidad, con sus guerras, pero también con oleadas de prosperidad y crecimiento. Esta generación no es la excepción, si se considera que hoy nos enfrentamos a la guerra de nuestra generación: una lucha constante por la supervivencia y la permanencia, a un enemigo mundial que no sabíamos que existía hasta hace unos meses, silencioso, que no descansa, que es implacable, que se moviliza muy rápidamente y tiene un alto nivel de letalidad.

Pero al mismo tiempo, existe esa voluntad de los seres humanos de sobreponerse a los hechos adversos, de sentar las bases de una nueva normalidad, de promover el espíritu resiliente, de sacar lo mejor para avanzar y de trascender, una fuerza interna que nos motiva a construir, que no nos permite desistir y que nos lleva a forjar, a sembrar y luego legar para que otros continúen desde donde nosotros dejamos.

En este mes, y en el marco de la pandemia, queremos hacerle un tributo a esa generación que nos precede, quienes nos han sorprendido por su tremenda capacidad de reinventarse, por su espíritu que busca adaptarse, su paciencia y sus ganas de seguir aportando a la sociedad. Lo que estamos viviendo se convirtió en el escenario ideal para que ellos sacaran lo mejor de sí y nos demostraran sus deseos de aprender, desaprender y reinventarse, adoptando nuevas tecnologías, conectándose, ayudando a otros, construyendo, aportando su experiencia, permaneciendo activos y siendo faros de las familias como eje fundamental de la sociedad, pero al mismo tiempo, con la humildad y responsabilidad de aceptar el cuidado necesario que su edad les obliga.

“Depende del adulto mayor que te rodea, será la forma en que proyectarás tu vida”. Y esto solo me lleva a decir gracias por lo que siguen siendo hoy. Honraremos su legado con todos los retos que enfrentamos y nos motivan a seguir trabajando con optimismo para que de la mano de ustedes podamos trascender un legado a las generaciones venideras.

*Presidente de Grupo Familia.

