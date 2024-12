Alzados llegaban a las playas de Bocagrande, en Cartagena, y una vez acomodados en la carpa debían quedarse quietos hasta que llegara el momento de volver. Era demasiado dispendiosa la logística como para intentar desplazarse. Hoy, las personas en silla de ruedas que se animen a disfrutar de este escenario frente al mar podrán movilizarse cómodamente por rampas. En la Fonda Arriera de Salamina, en el Eje Cafetero, el acceso para quienes están en condición de discapacidad también es más fácil ahora gracias a la adecuación de caminos y barandas.

Estas mejoras en infraestructura turística para garantizar la inclusión de la población se deben a un nuevo requisito de accesibilidad que incluyó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en las Normas Técnicas Sectoriales (NTS), al cual deben acogerse todos los prestadores de los servicios de turismo en el país. Ya son 134 los prestadores certificados en estas medidas que incluyen obligaciones para facilitar la accesibilidad en los lugares de hospedaje, de ocio, las agencias de viaje y restaurantes.

Entre 2017 y 2018 más de 1.112 personas han colaborado para garantizar un turismo accesible en ciudades y municipios como Turbo, Necoclí, Ibagué, Manizales, Medellín, Cartagena, Pereira, Armenia, Bucaramanga, Santa Marta, Barranquilla, Ipiales, Tunja, San Juan de Arama, Acandí, Capurganá y Duitama, entre otros. De acuerdo con las estadísticas del Dane por lo menos 2 millones y medio de colombianos se verán directamente beneficiados. Además de infraestructura, el ministerio le apostó a la capacitación de 38 policías y 70 guías en lenguaje de señas por año desde 2014.

Oportunidad de oro

Berny Bluman ha estado 17 de sus 48 años en una silla de ruedas debido a una lesión medular. Pero lo que hubiera podido convertirse en tragedia se volvió la posibilidad de una vida al servicio de la comunidad. Este antioqueño ha descubierto las oportunidades que puede aprovechar Colombia al mejorar la accesibilidad para el turismo.

Así nació Colombia Accesible, un emprendimiento con el que Bluman busca promover la inclusión. En el país se calcula que el 6,2 por ciento de la población está en condición de discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud el 80 por ciento de estas personas en el mundo vive en países donde no existen las condiciones necesarias para garantizarles el acceso a la educación, el transporte y a veces, incluso, a los servicios de salud.

Bluman participa en foros, conversatorios y capacitaciones. Su mensaje es claro: “la accesibilidad no puede concebirse como un simple acto de responsabilidad social”. Por su experiencia personal y lo que ha aprendido desde que le dio vida a Colombia Accesible, está convencido de que “esta es una oportunidad única de rentabilidad, no solo para el sector del turismo, sino para todos aquellos que prestan servicios. Solo cuando seamos conscientes de esa necesidad, vamos a ver los resultados”.

Poco a poco Colombia ha comenzado a entenderlo. El camino es largo, pero los avances en infraestructura han dado un gran paso. Sin embargo, falta consolidar un registro preciso de la población en condición de discapacidad en el país. No existe todavía una cifra exacta y el censo que se realizó en 2005 no incluyó las preguntas adecuadas y gran parte de las personas no quedaron registradas.

Mientras se progresa con el censo, es claro que el sector del turismo comienza a preocuparse por satisfacer las expectativas de esta población. Señalización, hoteles, restaurantes y establecimientos incluyentes desde sus instalaciones, y una programación de planes y actividades a la medida de las posibilidades de estas personas permitirán que a Colombia la vivan y disfruten todos. Que viajar sea una posibilidad sin barreras.