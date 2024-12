El tren ligero de Rionegro es apoyado por varios sectores antioqueños

Uno de los principales objetivos del alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón Cardona, es poner en marcha en 2023 un tren ligero entre el sector de Belén y el Aeropuerto José María Córdova, en un recorrido de 17,56 kilómetros, que movilizará a más de 20.000 personas. Su visión a largo plazo tiene el respaldo de los directores de la Cámara Colombiana de Infraestructura y del Comité Intergremial de Antioquia (CIA).

Nicolás Posada, director ejecutivo del CIA, explica que su entidad cree que el tren ligero es un proyecto necesario no solo para el oriente del departamento, sino también para Antioquia. “Ya estamos adelantando unas conexiones entre los valles de San Nicolás y de Aburrá con proyectos como el Túnel de Oriente, pero necesitamos más porque el desarrollo en esta región es imparable”.

Posada destaca que los antioqueños han sido innovadores en temas de movilidad. “Creemos que tener más vehículos o más buses no es una solución eficaz ni a largo plazo. Aquí siempre estamos viendo los modelos de transporte que se han implementado en otras ciudades del mundo que crecen de la misma manera que nosotros, y que favorecen al urbanismo, al medioambiente y a la calidad de vida”.

Por su parte, José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Antioquia, afirma que este es un ejemplo importante para la región porque se soluciona una necesidad de transporte masivo con una apuesta tecnológica y amigable con el medioambiente. Asegura que en otros municipios no se han desarrollado obras similares porque los gobiernos no se arriesgan a invertir a largo plazo, solo se atreven a financiar proyectos que abarquen sus cuatrienios de gestión. “En ese periodo no se pueden construir sistemas de transporte masivos. El metro todavía lo estamos pagando. Lo importante en este caso es que se logre despertar el interés de los privados”.

Vigencias futuras

Tanto Posada como Villegas apoyan las vigencias por 25 años para la financiación del tren ligero del municipio. Tras la aprobación, en abril pasado, del Concejo de Rionegro para que la Alcaldía comprometa vigencias futuras hasta el año 2047 con este fin, el proyecto pasó al Ministerio de Hacienda, que revisará el componente financiero de la iniciativa.

El tren se adelantará como una APP. El sector público aportará el 70 por ciento de la inversión y, durante los 24 años de vigencias (2023 a 2047), su contribución será de 5,04 billones de pesos; sin embargo, el municipio solo hará el aporte una vez el tren esté en funcionamiento, es decir, los que asumen el riesgo financiero y el endeudamiento serán las entidades privadas, que aportarán el 30 por ciento restante.

Sobre esta discusión financiera, que ahora está en manos de la Subdirección de Asociaciones Público Privadas del Ministerio de Hacienda, José Fernando Villegas dice que es novedoso que todo el riesgo lo asuma el privado y que confía en el estudio que se realizó para presentar el proyecto. Y destaca el valor de las vigencias futuras. “Muchas personas las ven como una irresponsabilidad, pero definitivamente la única forma de hacer obras importantes, que afecten positivamente a la región, es comprometer recursos por muchos años”.

Por su parte, Nicolás Posada, concluye: “Es una inversión muy grande, pero desde Antioquia siempre hemos hecho apuestas que incrementan la productividad del departamento. Los sistemas de movilidad se piensan a muchos años. Así mismo deben responder las inversiones”.