Frente a la emergencia que persiste en la ciudad por el aislamiento preventivo obligatorio causado por la pandemia del Coronavirus, la Alcaldía de Bogotá emitió el decreto 123 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas complementarias para mitigar el impacto económico y social derivado del aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá D.C., con ocasión del estado de emergencia sanitaria y calamidad pública generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19”, que aliviará el pago de servicios públicos para los hogares de estratos 1, 2, 3 y 4.

Beneficios en el pago de servicios públicos

Acueducto y Alcantarillado

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dará un alivio adicional de $15.056 en el valor de la factura del ciclo de facturación de Abril y Mayo. Se estima que ese descuento cubre un consumo adicional de 1,41 metros cúbicos al mes (uniad básica de consumo adicional) para los hogares de estrato 1, 2, 3 y 4 en servicios de acueducto y alcantarillado.

Gas Combustible



En gas los usuarios de estratos 1 y 2 recibirán un descuento del 20% sobre el valor total a pagar en los meses de abril y mayo; y los de estrato 3 y 4 del 10%, sobre el valor del metro cúbico no subsidiado. Un 10% es aportado por Vanti para estratos 1 y 2, y 10% adicional es aportado por la Alcaldía Mayor para estratos 1, 2, 3 y 4.

Aseo

La Alcaldía Mayor por medio de la UAESP dará un alivio del 10% sobre el valor de la factura para el servicio público de aseo, una vez se hayan aplicado los descuentos por subsidios de este servicio público, a los hogares de estrato 1, 2, 3 y 4, en el ciclo de facturación de abril y mayo.

Energía Eléctrica

En energia los usuarios de estratos 1 y 2 recibirán un descuento del 20% sobre el valor total a pagar en los meses de abril y mayo; y los de estrato 3 y 4 del 10%, sobre el valor total de la factura. Un 10% es aportado por Enel Codensa para estratos 1 y 2, y 10% adicional es aportado por la Alcaldía Mayor para estratos 1, 2, 3 y 4.

Adicionalmente, el decreto crea un aporte transitorio de arrendamiento solidario, financiado en conjunto por la Alcaldía Mayor y el Ministerio de Vivienda, para aquellos hogares que viven en arriendo (pagadiarios, mensuales, semanales, etc.) que no puedan cumplir con el pago debido al aislamiento. Al recibir este auxilio se espera que los residentes puedan mantenerse en sus viviendas y se mitigue su vulnerabilidad. El aporte transitorio de arrendamiento se entregará como transferencia monetaria no condicionada, a través del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa.