Y no es para menos: con un virus andando por las calles, las ciudades bloqueadas, varios países en cuarentena y todas las relaciones interpersonales limitadas a videoconferencias, cualquiera podría pensar que lo que muchos viven hoy parece el guión para un capítulo de la serie.

La quinta temporada de la serie se estrenó en junio del año pasado. Sus capítulos no fueron tan elogiados por los críticos como los de las temporadas anteriores, a pesar de que contaron con actores reconocidos como la cantante Miley Cyrus. Aún así, fueron bastante vistos en Netflix y comentados por los usuarios.

“Actualmente he estado haciendo cosas -explicó Brooker-. Pero no creo que tenga el estómago para pensar ahorita historias sobre sociedades que se desmoronan como las que solemos poner en la serie. De hecho, estoy tratando de escribir guiones cómicos, que me hagan reír”.

Para algunos críticos de medios estadounidenses y británicos, tiene mucha lógica que la serie haga una pausa en este momento, pues si siguen adelante, corren el riesgo de quedar sepultados por la realidad. Algo similar a lo que ocurrió con House of Cards y otras series sobre la política norteamericana que tuvieron un bajón (en calidad e interés) cuando Donald Trump llegó a la presidencia.

Igual la serie no está cancelada. Brooker confirma que en algún momento, y cuando la realidad lo permita, las historias sobre un futuro distópico volverán a la televisión, donde estamos acostumbrados a verlos.