Según Santoyo, hay 5 cementerios en los Llanos Orientales y 3 en Nariño donde la situación de los sepultureros es precaria, pues no hay estabilidad laboral específica y a largo plazo, incluso, muchos de ellos solo tienen como mecanismo de protección el cloro: "no hay acceso a salud y condiciones prestacionales, se ha recomendado una intervención para mejora y cubrimiento no solo de la parte física de ellos, sino para las personas que laboran allí".

Semana Noticias habló con César Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Orlando Fals Borda, quien sostiene que se viene alertando de manera continua sobre la difícil situación y el deterioro creciente de los cementerios, y pide que el Gobierno nacional actúe rápido antes de que el sistema colapse: "la situación en concreto es que no tenemos la suficiente capacidad para cubrir e inhumar a las personas que mueren por covid-19. Hemos alertado por el manejo inadecuado de la dirección de salud pública, pues en casi la mayoría de estos lugares no hay condiciones para disponer los cadáveres de manera adecuada, poniendo en riesgo la vida de los que laboran allí".

Según Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas, desde el 2007 se ha venido estudiando la situación de los cementerios y el problema no viene con la pandemia, sino que es una situación difícil a nivel histórico y de estructura: "no se cuenta con los recursos adecuados para enfrentar la pandemia, los cementerios no tienen morgue, ni capacidad para expandirse ni administrar a los fallecidos que llegan por covid; no cuentan con capacitaciones los sepultutreros ni herramientas para desempeñar bien su trabajo".

En su opinión, ni si quiera se tiene una estadística del número de lugares dónde enterrar a las personas, lo que complica aún más la situación: "ni si quiera sabemos cuántos cementerios hay, quién los maneja y quién trabaja en ellos para establecer políticas claras y darles manejo a los problemas".

La directora de Equitas, también puso de presente que se hizo un análisis de 481 cementerios y que pudieron determinar que es un número muy bajo para el volumen que exige el país, pues solo el 3% tiene capacidad de horno crematorio o morgue, es decir que la mayoría no tiene cómo responder a la pandemia y por eso se refirió a la cremación como una de las soluciones para las familias: "por temas de bioseguridad con los cadáveres positivos de covid-19, deben ser cremados porque sus familiares deben tener derecho también a velarlos y despedirlos. No hay trazabilidad de las personas fallecidas".