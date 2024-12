La decisión de la empresa depende del consulado argentino y, según Analia, no han hecho nada. "Nos dicen del consulado que esperemos un poco, pero no tienen novedades y verdaderamente pareciera que no les interesa. Sentimos que después de 50 días acá se olvidaron de nosotros, pero no nos dicen nada".

Con Analia hay 9 argentinos que superaron los test del covid-19, además hay cuatro colombianos, dos mujeres que laboran en el bar y dos hombres en casino. "Quedamos 350 personas y sé que los cuatro están aquí, pero poco me comunico con ellos. Los conocí cuando comenzó todo esto, no logramos intercambiar redes sociales, pero sé que tienen la misma angustia y preocupación que yo".

Analia contó cómo fue la noche en que descubrieron que había un contagio en altamar. Según ella, la angustia, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de la embarcación. "Fue en el momento de la cena, el capitán lo avisó por altoparlante. La gente se fue a los camarotes y muchos empezaron a llorar, fue muy traumático y luego empezaron las medidas de seguridad". Ella también habló de cómo se siente después de más de un mes encerrada "Nunca he sufrido ataques de pánico, pero siento que el corazón se me va a explotar y me falta muchas veces la respiración. Tengo compañeros que están entrando en depresión y tampoco nos podemos dar ánimo entre nosotros. Soy tranquila, pero he llorado mucho y creo que voy a tener secuelas a futuro".