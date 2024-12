Pese a la adversidad, Ossa tiene una enorme fe y dice que el libro ha sobrevivido a guerras, censuras, actos de intolerancia y hasta al odio de los poderosos. “ No creo que sucumba ante el coronavirus” , vaticina.

Elisabeth Ungar, al frente de la Librería Central, fundada por su padre, don Hans, dice que el futuro no es claro. “No es ni mejor ni peor. No va a ser igual, por la necesidad de adaptarse a una nueva realidad” , asegura. Dice que la situación del sector venía muy difícil antes de la pandemia. (Vea la entrevista completa aquí)

Por el volumen que maneja, el caso de la Librería Nacional se asemeja al de la Librería Lerner, con sus sedes de la avenida Jiménez y la calle 93 con carrera 11, en Bogotá. Alba Inés Arias, una de las libreras más experimentadas de Colombia, lleva 26 años en la Lerner y hoy es su directora comercial. Según cuenta, “ya se imaginarán lo que implica esto para nosotros. Es doloroso ver desolada una librería que siempre tiene público. Las ventas virtuales no son equiparables con las presenciales , pueden ser la tercera parte de lo que se logra en un mes normal”.

Las librerías independientes se resienten aún más. Célico Gómez, el fundador y librero de Merlín en Bogotá, no da entrevistas. Quizá para él no hace falta contar que la situación de los libreros en la cuarentena también ha sido difícil, en especial para los independientes. Igual siempre lo ha sido, incluso antes del coronavirus.

Gloria Melo es una de las dueñas de la librería Al Pie de la Letra, con 26 años de historia en Medellín. “Nosotros cerramos el 19 de marzo. Desde esa fecha no se vendió nada hasta el 20 de abril, cuando empezamos con los domicilios. Mis cuentas son así: en marzo rebajamos ventas en un 51 por ciento; en abril, en un 85 por ciento, y en mayo rebajamos por ahí un 60 por ciento. Ya estamos vendiendo más, pero de todas maneras ha sido muy duro porque los gastos siguen, a pesar de que la gente ha sido muy bella y los dueños de los locales nos rebajaron los arriendos”, dice.

El caso de la periodista Claudia Morales refleja el drama de las librerías especializadas. Inspirada en su hija Isabela, hace dos años creó Árbol de Libros en el centro comercial Portal del Quindío, en Armenia , enfocada principalmente en la literatura infantil y juvenil. “Yo no he sentido de ninguna forma el tal esfuerzo por la economía naranja de este Gobierno. Creo que cualquier persona que trabaje en cultura o en industrias creativas diría lo mismo”, advierte.

Foto: cortesía.

Una situación muy similar afronta la librería Babel, en el barrio de La Soledad en Bogotá, elegida en 2017 como la mejor editorial infantil del mundo. Hoy solo facturan el 20 por ciento de lo habitual. “Llevamos dos meses en que a la librería no entra ni el polvo. El libro es un artículo de primera necesidad, pero en pandemia eso cambia”, dice María Osorio, su directora. “En una situación como esta me gusta pensar en el día a día, porque si pienso en todo el panorama y cómo nos podría afectar con toda seguridad me rendiría rápidamente”, agrega. (Vea la entrevista completa aquí)