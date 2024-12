Claudia López, alcaldesa de Bogotá

En Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo parece apostarle a otros métodos y discursos ante la evidencia de una alta tasa de contagios en la ciudad y luego de un inicio de cuarentena con bastantes operativos de control en las calles, que impusieron más de 20.000 comparendos. “Aquí no gana el que no tiene casos, porque la única salida es que las personas nos infectemos poco a poco. Pero que cuando alguien se contagie haya una cama disponible si la necesita, y, en caso extremo, una unidad de cuidados intensivos”, dijo recientemente el mandatario.

El caso de Bucaramanga, al igual que el de Santander, está marcado por un bajo número de contagios hasta ahora. El alcalde Juan Carlos Cárdenas apela a la cultura ciudadana, porque considera prácticamente imposible controlar a todas las personas que salen a las calles y sancionarlas, por ejemplo, por no usar tapabocas. El mandatario, por su talante, no le apuesta a medidas represivas.

Carlos Álvarez, reconocido epidemiólogo e infectólogo, lidera el equipo científico de la Casa de Nariño para atender la pandemia. “De nada nos sirve entender cómo se transmite el virus y qué debemos hacer si no cambiamos el comportamiento. Si en mi diario vivir no aplico las medidas, no sirve de nada este sacrificio ni esfuerzo; y no solo me afecto yo, sino toda la sociedad”, señaló. Por eso, el éxito de los alcaldes en esta fase dependerá, en buena medida, de la cultura ciudadana de los propios habitantes.