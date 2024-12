Pero como suele suceder con los paisas, ahora ven en este evento una oportunidad para un plan piloto de atención a la pandemia. Por eso, el gobernador Aníbal Gaviria dijo: “La Gobernación se une con compromiso y entusiasmo al propósito que este proyecto sea no covid. Que podamos sistematizar la información que allí surja para el manejo de brotes en proyectos similares en el país y en el exterior”.

Las comunidades de los municipios aledaños a las obras ahora reclaman a la empresa que no permita que esto se salga de control. El domingo 24 de mayo un grupo de habitantes del municipio de Ituango bloqueó la entrada y salida del campamento del Consorcio CCC, pues ya habían escuchado rumores del gran contagio en las obras. Justo ese día, uno de los protestantes dijo: “Nos dimos cuenta de que hoy habría un cambio de turno de 40 personas que saldrían del proyecto para el pueblo por otras 40 que estaban en el pueblo y van a trabajar a la obra. No los vamos a dejar pasar, porque yo tengo familia y no puedo permitir que me infecten un hijo. Hay muchos contagiados allá”.