Con lo primero que me gustaría arrancar es que creo que, definitivamente, la crisis que ha traído el coronavirus tiene y tendrá un impacto muy profundo en cómo nos percibimos no solo como individuos, sino como sociedad. Pero es precisamente en estos cambios de percepciones donde se ponen a prueba los conceptos preconcebidos sobre nuestras vidas y como nos podemos adaptar a cambios bruscos sobre las circunstancias en las que nos movemos. Para no ir más lejos, un ejemplo muy claro es el teletrabajo, para todos aquellos que pudimos hacerlo, en mi caso estoy dictando mis clases a través de diferentes plataformas en videoconferencia y ha sido una experiencia genial, pero me ha forzado a replantear cómo enseño cada tema y hasta la misma interacción con mis alumnos.