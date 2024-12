"Yo estoy en cuarentena desde el 23 de febrero. He salido como cinco veces en cuatro semanas. Desde que es obligatoria, puedes ir al supermercado o a la farmacia, hay poco más abierto. Si vas al supermercado, verás poca gente adentro y una larga fila de personas con máscaras afuera, esperando. Es como una postal apocalíptica. Acá claramente el gobierno está en guerra con el virus. Eso se siente. Digo, es evidente que estamos en una situación anormal. De otra forma no se explicaría eso del "andrà tutto bene” que cuelgan los niños de las ventanas de las casas, o aplaudir a cierta hora . Hace poco llegó al edificio donde yo vivo una ambulancia y subieron los ‘hombres espaciales‘, que son personas tapadas con lentes, trajes, guantes, máscaras… se llevaron a una señora que vive acá. Lo que quiero decir es que la amenaza se palpa, es real. Acá ya están teniendo problemas para enterrar los cuerpos, son muchos y hay pocos trabajadores para hacerlo. Además, los hospitales están abrumados, no saben qué hacer con tantos enfermos. Yo creo que lo importante es que los gobiernos sean firmes, porque si una ciudad se cierra solo parcialmente, el virus sigue circulando. Hay que tratar de seguir viviendo normalmente, pero entender que no es un chiste, es muy serio”.

Bernardo López, mexicano, 30 años, vive en Turín y es project manager en una empresa de maquinarias

"Desde que empezó esto mi rutina ha cambiado. Antes trabajaba y el fin de semana salía con mis amigos o hacía deporte. Pero ahora voy a trabajar solo dos días a la semana y los otros ya no salgo. Desde el 8 de marzo he salido solo tres veces de mi apartamento a hacer algo que no sea trabajar, y ha sido a comprar al supermercado. Hace unos días hicimos aperitivo con los vecinos: todos desde nuestros balcones con nuestra comida y bebidas. Cuando vuelvo del trabajo, los vecinos están en sus ventanas y nos saludamos y sonreímos. La gente pone música en sus terrazas… eso antes no pasaba. En la ciudad hay muy poco movimiento, pero sigue habiendo irresponsables. Por eso mismo cerraron los parques y las ciclovías, y está prohibido usar las bancas públicas. La situación en los hospitales de provincias como Bérgamo es casi de guerra. No lo digo yo, lo dicen los mismos médicos y enfermeros. Lamentablemente no veo ninguna acción que me haga pensar que en México no va a pasar lo mismo. Por eso les pido a todos que se cuiden, y que si tienen familiares mayores o enfermos, que los obliguen a quedarse en casa”.

Rodrigo González Cárdenas, mexicano, vive en Módena y es maestro

"Subí a Twitter un video que hice para mis amigos y familiares. Pensé que sería bueno informar a más gente sobre el impacto de la crisis, y quizás ayudar a salvar más vidas. Yo vivo hace un lustro en Italia y he descubierto que mexicanos e italianos somos parecidos. Por eso no me fue difícil concluir que lo que pasa en Italia sucederá igual o peor en México. Cuando empezó la cuarentena fue todo un poco caótico, especialmente en los supermercados. Después de cada decreto anunciando nuevas restricciones la gente salía a hacer compras de pánico. En la calle hay puntos de control, donde la policía te pregunta por qué saliste de tu casa. Si vas a trabajar debes mostrar un papel que se llama ‘autocertificado‘. Si la policía descubre que es falso, puedes recibir una multa. Hay estrés y miedo por el virus, pero también por el desastre económico. Mucha gente ha perdido el trabajo por la cuarentena o por las restricciones, como en bares y restaurantes. Yo, por suerte, sigo trabajando. Soy maestro de una escuela que hace cursos para entrenar a las Fuerzas Armadas y policiales, y les estoy dando soporte a mis alumnos por videollamadas. Yo les pido a todos que se informen, porque esto será igual o peor que la Gripe Española de comienzos del siglo XX. Sin dudas será una catástrofe de magnitudes sin precedentes, a nivel sanitario, económico y social”.