Coronavirus: los alivios que traerá el nuevo decreto de arriendos

El gobierno alista un decreto muy esperado por los dueños de locales comerciales, que atraviesan por momentos muy díficiles por cuenta de la pandemia. La cuarentena ha disminuido drásticamente los ingresos de muchos negocios que, en este momento, pasan por angustias pues no tienen cómo pagar sus costos fijos. El primer decreto de la Casa de Nariño estableció que para cualquier rebaja debe existir un mutuo acuerdo con el arrendador. La norma no eliminó el cumplimiento del pago sino que flexibilizó los intereses de mora, penalidades y/o sanciones. Sin embargo, en los próximos días saldrá una nueva reglamentación que traerá un punto que muchos han estado esperando: la posibilidad de devolver los locales de manera más fácil. Hoy, es necesario que las personas estén al día en los pagos, pero además pagar un destrate, una especie de indemnización que en algunos casos son tres meses de canon. Es decir que si una persona paga 5 millones mensuales, debería pagar lo que debe más destrate. El decreto estudia disminuir ese destrate al 30 por ciento, es decir a solo uno. Por ahora, esa es la propuesta que más suena, pero no está en firme.