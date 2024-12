Mientras estoy en la unidad uso el N95, luego la mascarilla facial y las gafas. Cuando veo al paciente me coloco la bata, guantes y careta porque la exposición es más cercana y la probabilidad de aerosoles más alta. Hay muchos tipos de gafas pero las que necesito tener con el paciente deben tener sellos para que no entre aire del ambiente. Si entra aire, involuntariamente me rasco los ojos y ahí es cuando me puedo contaminar. Esto no es un sacrificio sino una responsabilidad, pues tengo que vigilar que los demás que están a cargo mío también lo hagan.

Es duro ver a las familia solo interactuando a través del teléfono, o ver que lo entregan aquí y no saben si lo van a devolver con vida o cremado, que no lo van a poder ver en sus últimos momentos. Es duro decirles "va bien", "va mal", "va peor", todo por teléfono y sentir la tensión de llamar. La llamada para informar que el paciente murió nadie la quiere hacer. Es difícil ya de por sí decir que se murió un familiar de frente, y ahora por teléfono es más terrible. Pero toca así, porque el familiar del paciente que uno atiende ya es sospechoso de entrada y tiene alto riesgo de contaminar a la institución. En ese sentido, la información telefónica es más segura. Entonces oírlos decir "ayúdele, salve a mi familiar" es muy duro.

Vivo con mi esposa, tengo dos perritos, ella es fisioterapeuta y está en alto riesgo también. No hacemos fiestas, ni visitamos a nuestros padres porque los de ella son más viejos que los míos y son vulnerables. No quiero arrepentirme toda la vida. Sí tengo miedo de contagiarme, pero trato de no pensar en eso porque me limitaría para hacer mis funciones, entonces pienso en cómo salvar a otros. He tenido muchos compañeros enfermos, papás de compañeros, he atendido a primos, conocidos, y es más difícil porque es una persona que uno conoce. Pero todos por fortuna han salido. Va a llegar un momento en el que no va a pasar eso y tendré que decirle a esa persona que yo conozco que su familiar murió.