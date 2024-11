En los últimos diez días se han notificado a la OMS más de 100.000 casos de covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, y el 75% de los que se notificaron este domingo procedían de 10 países, especialmente de América y Asia del sur.

Además, Tedros ha comentado que la mayoría de los países de África están experimentando un aumento de los casos, si bien ha señalado que la mayoría de los países africanos tienen menos de 1.000 casos. Dicho esto, y aunque ha reconocido el aumento de casos en algunas partes de Europa del este y Asia central, ha destacado que muchas regiones ya están experimentando "signos muy positivos" de reducción de la incidencia de la enfermedad.

No obstante, el director general de la OMS ha señalado que en los países en los que los casos de contagio están disminuyendo existe el riesgo de la "complacencia", advirtiendo que en las regiones en las que se ha realizado un estudio de seroprevalencia se ha demostrado que la mayoría de los ciudadanos no han pasado la enfermedad y, por tanto, no han generado anticuerpos.