La decisión fue tomada para disminuir el contacto y protegerlos, pero en la práctica para muchos ha tenido un gran impacto. Este es el caso de Santiago Yepes Chica, quien desde hace más de 16 años recibía con puntualidad los medicamentos en su casa de Sabaneta, Antioquia. Por la emergencia tuvo que mudarse a una finca en el eje cafetero y ahora enfrenta el desafío de lograr que sus medicinas le lleguen hasta esta zona.

“Siempre he tenido una atención buena. Me entregaban los medicamentos de forma semanal, pero al trasladarnos por necesidad ya no la tengo la atención y tampoco me llegan a la puerta de mi casa. Hice una solicitud formal para que me los entreguen acá y dijeron que no. Me van ayudar con la entrega mensual, pero debo ir una vez al mes a la ciudad, lo cual para mi le quita todo el sentido a estar aislado”, dice el paciente.