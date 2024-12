El anuncio llega en un mundo que vive el pánico por esa pandemia. Mientras países como Italia y España no ceden a la enfermedad y aumentan vertiginosamente sus muertes, el epicentro de esa crisis comienza a ver una salida a esa emergencia. Las medidas que tomó el gigante asiático fueron estrictas y mucho más a tiempo de lo que ha sucedido en Europa. Y, por ahora, parece que están teniendo éxito.

El número de nuevos casos fue muy bajo durante las últimas semanas en Hubei, aunque este martes el ministerio de Salud informó de un contagio adicional en Wuhan. Las personas que quieran entrar o salir de Hubei o Wuhan podrán hacerlo, siempre que presenten un código QR "verde" en el teléfono móvil. Lo emiten las autoridades y certifica que no está infectado con el nuevo coronavirus.

Las pocas personas que se aventuran al exterior deben pasar controles sanitarios y someterse a una toma de temperatura para regresar a sus hogares. Un ejército de voluntarios de los comités de barrio -correa de transmisión de las órdenes del poder a nivel residencial- vela por el estricto cumplimiento de las medidas de confinamiento.Proveedores y vendedores abastecen estos enclaves urbanos haciendo pasar bolsas de productos alimenticios a los clientes al otro lado de las barreras. Y moverse dentro de la ciudad es una misión imposible. Importantes barreras móviles de plástico o de metal fueron colocadas en los cruces estratégicos. Pero el día en que las barreras de Wuhan caigan definitivamente no está ya lejos. La semana pasada, por primera vez desde enero, la ciudad donde se registró la inmensa mayoría de las muertes no informó de ninguna nueva infección por el coronavirus. Y eso en China ha traído un júbilo que no se vivía en años.