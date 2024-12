La burocracia estatal se tendrá que adaptar y ser más eficiente para reaccionar a las necesidades de la ciudadanía. Me refiero a ejemplos como comercio (licencias), salud (Invima), impuestos (declaración de renta) y otras certificaciones. Todo esto lo pueden acelerar las aplicaciones con inteligencia artificial.

La logística, en este estado de pandemia, está mostrando cómo la tecnología avanzada está revolucionando y cambiando la forma de realizar los pedidos de comida, repuestos, medicina etc. Pero, el país todavía no se ha puesto de acuerdo cómo formalizarla y garantizar su sostenibilidad y eficiencia. Las aplicaciones son una solución, no un problema.

Los bancos se van a volver más virtuales y menos moles de cemento, pero deben aprender a participarle a la población parte de los beneficios en tecnificación y reducción de costos de servicio al cliente, especialmente a los más vulnerables.

La educación y muchas otras cosas que tienen que ver con producción de bienes y servicio van a cambiar. El sistema de educación formal en Colombia está lleno de doctorados en derecho, economía y ciencias sociales; sin embargo, es deficiente en formación tecnológica, particularmente en ingeniería, programadores y ciencias de la computación. Es más efectivo como lo hacen los chinos y los coreanos, desde la primaria. Adicionalmente el Gobierno y particularmente los sindicatos de profesores van a tener obligatoriamente que cambiar su currículum y su manera de enseñar. La educación virtual será obligatoria para los países que quieren cubrir este vacío. La idea de un maestro por clase va a disminuir sustancialmente.