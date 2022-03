Registran 782 nuevos casos de la covid-19 este viernes en Colombia

Este viernes 11 de marzo, el Ministerio de Salud (MinSalud) reportó 782 nuevos casos de contagio de coronavirus a nivel nacional. Además, 35 personas fallecieron a causa del virus. Según el MinSalud, 31 de estas muertes son de días anteriores. Con estas cifras, el total de contagios en todo el país es de 6.075.656.

De acuerdo con datos oficiales, desde el inicio de la pandemia se han recuperado 5.906.638 pacientes y fallecido 139.255.

Así mismo, las autoridades de salud indicaron que este 11 de marzo se procesaron 27.279 pruebas: 11.030 PCR y 16.249 de antígeno, con lo que la cifra de casos activos se ubica en 7.466.

Así se distribuyeron los casos nuevos de covid-19 en algunas zonas del país este viernes:

Bogotá: 417

Antioquia: 55

Santander: 49

Valle: 45

Cundinamarca: 34

Norte de Santander: 31

Cartagena: 25

Cauca: 11

Las personas que fallecieron tenían comorbilidades preexistentes de hipertensión, diabetes, obesidad, desnutrición y enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con el reporte.

Según el INS, en el país hay 215 conglomerados. Los territorios son: Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

Pruebas caseras de covid llegarán a Colombia

El Ministerio de Salud anunció este viernes, 11 de marzo, que las pruebas de antígeno para detectar la covid-19 se podrán adquirir en droguerías o establecimientos de confianza del país, método que ya es usado en varios países. El objetivo de suministrar estas pruebas es detectar a las personas con el virus lo antes posible, para que se aíslen y evitar que más personas se contagien del nuevo coronavirus.

La cartera está próxima a expedir los lineamientos para comercializar las pruebas. Una vez se tenga ese documento, el Invima podrá expedir las autorizaciones para que pueda dar inicio a su comercialización. Cabe mencionar que solo se van a distribuir las pruebas que tengan registro del Invima.

Estas pruebas han sido ampliamente utilizadas hasta ahora en países como Estados Unidos y España, donde es posible adquirirlas en cualquier farmacia. A pesar de sus posibles errores en la detección de la variante ómicron, este tipo de exámenes han sido recomendados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como una alternativa que puede llegar a ser mucho más conveniente en algunos casos.

Asimismo, los CDC determinan en su portal web algunos puntos clave que las personas deben saber sobre las pruebas caseras de la covid-19:

1. Las también llamadas pruebas de detección sin receta médica (OTC, por sus siglas en inglés) son una de las muchas medidas de reducción de riesgos, junto con la vacunación, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, que protegen a la población al reducir las probabilidades de propagar el SARS-CoV-2.

2. Las pruebas caseras pueden hacerse en casa o en cualquier lugar, son fáciles de usar y ofrecen resultados rápidos.

3. Cualquiera puede hacerse una prueba casera, más allá de que esté vacunado o no, tenga o no síntomas.

4. Se deben seguir todas las instrucciones del fabricante para hacerse la prueba de detección.

5. Si el resultado de la prueba es positivo, la persona debe aislarse e informar a su proveedor de atención médica y contactos cercanos.

6. Una prueba casera con resultado negativo significa que la prueba no detectó el virus y es posible que la persona no esté infectada, pero no descarta la infección. Repetir la prueba, al cabo de pocos días, con al menos 24 horas de diferencia, aumentará la confianza de no estar infectado.