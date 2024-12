En medio de la crisis económica que enfrenta el mundo, las grandes tecnológicas se fortalecen.

Han estado bajo el escrutinio por su poderío y posición dominante en el sector, pero este es el momento de Facebook, Apple, Alphabet (matriz de Google), Amazon y Microsoft. Han ganado miles de millones en los últimos seis meses y han registrado récords históricos en Wall Street. Solo Apple y Amazon han presentado incrementos de más del 60% en su capitalización bursátil en lo que va del año.

Además, según The New York Times, estas cinco empresas constituyen 20% del valor total del mercado de valores, un nivel que no se había visto en una sola industria desde hace unos 70 años.

Pero el poder no se queda ahí. Cada día miles de millones de usuarios se conectan a los productos y servicios que ofrecen estas compañías, que hoy determinan cómo trabajan, se comunican y hasta se entretienen.

Para analistas este es el principio de una gran burbuja tecnológica, pero para otros es la consolidación de un mercado que marcará el futuro de la economía. Aquí cifras que demuestran su poder.