Gerod Buckhalter , de 33 años, es uno de ellos. Lleva más de una década sufriendo recaídas y sobredosis, y ya se sometió a la cirugía para recibir el implante. El médico principal a cargo de ella, Ali Rezai , describió el dispositivo como un "marcapasos para el cerebro" . Pero añadió que no es una tecnología de productos de consumo y que no debería usarse para "mejorar a los humanos".

Regulando los impulsos

Durante los próximos dos años , los pacientes serán monitoreados muy de cerca. El doctor Rezai le dijo a la BBC que " la adicción es compleja" porque "hay una serie de dinámicas sociales en juego y elementos genéticos, y algunas personas no tienen acceso a tratamientos, por lo que sus cerebros cambian poco a poco y tienen más apetencia".

Una crisis

“Creo que es muy bueno para la ciencia, y necesitamos más ciencia para avanzar en este campo y aprender más sobre el cerebro. No es para mejorar a los humanos, eso es muy importante. Esta no es una tecnología de consumo”. “Las aplicaciones deberían estar muy reguladas. Esto no es como vacunarse contra la gripe o tatuarse. La cirugía tiene riesgos inherentes”. “Es solo para personas con enfermedades crónicas a quienes les fallaron todos los demás tratamientos y están desesperados”.