¿Cuál es el atributo de Steve Jobs que más admira Bill Gates?

Bill Gates, el multimillonario cofundador de Microsoft y segundo hombre más rico del mundo, ha evitado las críticas contra quien fuera uno de sus mayores rivales en la carrera tecnológica del siglo XX: el cofundador de Apple, Steve Jobs.

Si bien en los últimos años Gates destacó la capacidad de liderazgo de Jobs, quien murió en 2011 por un cáncer de páncreas, nunca había confesado abiertamente cuál es el atributo que más admira de excompetidor: la habilidad de Jobs para hablar frente a la gente.

"Yo no soy un predicador. He aprendido un poco a hablar en público", dijo Gates en una entrevista con el diario Wall Street Journal. "He llegado a un nivel aceptable en cierto sentido", agregó el empresario, pero al mismo tiempo reconoció que "Steve Jobs siempre fue más natural en eso". "Podía fascinar a las personas por completo que se encontraban en el auditorio", agregó.

"Ojalá pudiera ser tan mágico (como él) porque tengo causas que de alguna manera son más impactantes y necesito asegurarme de que no se ignoren".