Así lo aseguraron los conferencistas que participaron en el "Gran Foro Colombia 2020, para dónde va el país", organizado por Semana y Dinero.

Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, estimó que la inversión extranjera directa podría crecer en el próximo año a 4% del PIB, en especial por el dinero que ingresará para el sector mineroenergético, aunque advierte que esto no ayudará a diversificar las exportaciones del país, que es un tema en el que se debe trabajar.

Maria Claudia Lacouture, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colomboamericana, señaló que la inversión extranjera en el mundo sigue estando muy concentrada en gas y petróleo y bienes raíces, mientras que para Colombia la IED desde Estados Unidos es 50% en servicios. En ese sentido, resaltó que si bien el país tiene oportunidades en sectores tradicionales, deben hacerse más esfuerzos para atraer más proyectos, en especial en turismo que no es suficientemente promocionado.

Unos de los inversionistas que recientemente han aumentado su apuesta por el país son los chinos. Entre ellos se destaca la app de movilidad DiDi y los constructores del metro de Bogotá. En ambos casos consideran que el país tienen varios factores que ayudan a que ingrese la inversión.

Wu Yu, representante legal de Metro Línea 1, aseguró que Colombia es un mercado interesante por todos sus proyectos de infraestructura. Ya han invertido en hidroeléctricas y petróleo y ya destinaron más de US$300 millones al metro, al tiempo que ya piensan en proyectos como tranvía norte para conectar a Zipaquirá y en puertos.

Paula Bernal, directora de asuntos legales de DiDi, agregó que la creciente urbanización del país es favorable para las empresas de economía colaborativa, que a futuro será la responsable de 30% de los ingresos corporativos a nivel global.

“Hacer uso inteligente de las tecnologías ayuda a superar la desigualdad, porque casi cualquier persona puede acceder a ellas. Por esto, Colombia debe seguir apostando por la innovación, no solo con la iniciativa privada, pero también con más educación”, comentó Bernal, al tiempo que aprovechó para afirmar que los avances en conectividad del país, no se pueden aprovechar bien si no hay estabilidad jurídica. Añadió que este factor ayudará para que su empresa pueda ingresar a otras áreas como los servicios para ciudades inteligentes, en los que ya trabaja DiDi.

Igualmente, Alberto Villegas, director de inversiones para América Latina de John Laing Group, fondo de inversión inglés que tiene una concesión de 4G en Santander, explicó que realizaron su primera inversión en un país en desarrollo en Colombia porque les gustó que el programa de carretera de cuarta generación tiene gran impacto en las comunidades.

“Lo que se necesita es que el Estado produzca más proyectos con más presupuesto para que lleguen más inversionistas,así como proyectos innovadores”, dijo y puso como ejemplo unas cárceles que construyen en Australia, donde parte del pago depende de que se reduzca la reincidencia de los prisioneros.

John Laing Group tiene el mandato de invertir US$1.300 millones en los próximos 3 años y Villegas espera que un porcentaje considerable pueda llegar a Colombia.