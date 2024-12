De esta concesión, en la que Odebrecht tenía más de 60%, hizo parte uno de los conglomerados financieros más poderosos del país, el Grupo Aval. Este no solo participaba como socio a través de Episol, filial de Corficolombiana, sino también como financiador, por medio de 3 bancos del Grupo.

Pero el tribunal decidió por la sexta parte de la suma que consideraban los bancos y el Gobierno en un acuerdo en el que venían trabajando desde hace unos meses. No solo esa parte sorprendió. El tribunal también llamó la atención acerca de la tarea vigilante de los bancos con los recursos que prestan y le ‘jaló’ las orejas al Grupo Aval por escudarse en su posición minoritaria.

Sin embargo, la periodista María Jimena Duzán, en una columna publicada en la revista Semana apenas días antes de conocerse la decisión, advirtió sobre el acuerdo que gestaban el Gobierno y los bancos que habían financiado el proyecto de Ruta del Sol II. Allí establecían que el Estado pagaría a estas entidades financieras $1,2 billones, como terceros de buena fe, en el desarrollo de la obra que llegó a 52% de ejecución. Y que no contarían los intereses por unos $200.000 millones.

Lo que no fue

Segundo, porque la opinión no conoció el interés del Gobierno en promover el acuerdo, ni la intención de éste de conciliar con los bancos que financiaron el proyecto. Pero sí se presentó en medio de uno de los mayores casos de corrupción del país. Tercero, porque realizaron el acuerdo y las conversaciones sobre la marcha y a muy poco tiempo de conocerse el fallo del tribunal, que ya estaba en su etapa final.

Sin embargo, las cifras de los peritajes del Gobierno no coincidieron con las del Tribunal. Y el fallo solo reconoció un poco más de $200.000 millones, de los cuales $180.000 millones están en la fiducia y la Nación deberá pagar unos $24.000 millones.

El laudo, en una de las primeras reflexiones que deja, plantea el papel de los bancos en la vigilancia y normal desarrollo de las obras. Para muchos, el tribunal ‘sanciona’ la falta de diligencia de las entidades financieras, sin distinguir si entre ellas había unas de buena o de mala fe, que fue la gran preocupación del Grupo Aval. A todos los considera terceros de buena fe, pero si bien hace esa reflexión general, también tiene espacio para conceptuar sobre el papel de Aval y sus filiales en el desarrollo de la obra.

Señala el Tribunal que el ‘controller‘, Jorge Enrique Pizano, advirtió en múltiples ocasiones sobre las irregularidades que ocurrieron tanto en la Concesionaria como en Consol, “sin que sus advertencias fueran atendidas”.

Además, advierte el fallo que el carácter minoritario de Episol no la eximía de asumir obligaciones basadas, “como mínimo, en la prudencia, la buena fe y la confianza depositada en ella por parte de terceros de buena fe, máxime si los acuerdos con sus socios demuestran que sí tenía un papel importante en las actividades de la Concesionaria y su Epecista”.

Para el Tribunal, no es aceptable que una empresa que pertenece a un grupo que cotiza en el mercado de valores colombiano y estadounidense se ampare en su condición de minoritaria para liberarse de las responsabilidades de este caso. Al contrario, la información que reposa en la SEC (Securities and Exchange Commission) muestra que el Grupo Aval y sus filiales cumplen las mejores prácticas en materia de controles de toda índole, lo cual no pudo evidenciar el Tribunal en este caso.

Incluso, el Tribunal tuvo la oportunidad de revisar el informe de auditoría realizado por el Grupo Aval para definir las responsabilidades de sus funcionarios en este asunto. Y encontró una investigación realizada en el término de un mes, al cabo del cual concluyó que ninguno de sus funcionarios tenía responsabilidad en el escándalo. “Como lo precisó Carlos Moreno, de PWC, en su condición de revisor fiscal de la Concesionaria, aquí hubo una vulneración de controles por parte de la propia gerencia de la compañía, lo cual conduce, además, a que este Tribunal no pueda considerar la información presentada en los estados financieros de la sociedad y de su Epecista como creíble”, agrega el estudio.