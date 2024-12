No son buenas las noticias sobre perspectivas económicas para América Latina que dejan esta semana las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las reuniones, que por primera vez se realizan de manera virtual, dejaron un sinsabor para las economías de la región, que será una de las más golpeadas por la crisis sanitaria generada con covid-19. De acuerdo con Martín Rama, el economista jefe del BM para América Latina, la economía de la región caerá 4,6% este año. Por países, los peores pronósticos son para las economías de México, que podría caer 6%, seguida de Argentina, con -5,2%; Brasil con -5%; Perú con -4,7%, Chile con -3% y Colombia con -2%. Eso significa que en medio de las malas noticias de la región, el comportamiento de la economía colombiana será de los menos malos. Las únicas economías que no caerán este año, según esta multilateral, serán las de República Dominicana y Guyana. Pero la buena noticia es que, como no hay mal que dure 100 años, la perspectiva de 2021 irá mejor, cuando esperan que la economía de la región crezca 2,16%. La de Colombia crecería 3,4% en 2021; la de Argentina 2,2%; Brasil 1,5%; México 2,5%; Perú 6,6% y Chile 4,8%%.