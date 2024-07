¿Cuáles son las app que más usan los ejecutivos top colombianos?

Desde que llegaron los teléfonos inteligentes, el desarrollo de aplicaciones ha ido en aumento. Según el portal Business of Apps, existen aproximadamente 5.000 millones de usuarios de estos teléfonos. Todos pueden escoger entre 2,6 millones de aplicaciones desarrolladas para Android y 2,2 millones para la plataforma IOS. En ese mar de posibilidades muchos se pierden. Una manera de resolver el problema es investigar en internet por las más populares o que prestan un mejor servicio. Los expertos en estos temas aconsejan primero tener claras las necesidades, para luego buscar en las tiendas de aplicaciones la que más le conviene, teniendo en cuenta los puntajes que le han dado otros usuarios. Otra manera más sencilla es preguntarles a los amigos. Eso fue precisamente lo que Dinero hizo con algunos presidentes de compañías, empresarios y funcionarios del Gobierno. A un grupo de ellos les preguntó por las apps más eficientes para el trabajo y la vida personal. Esto contestaron.

Juan Carlos Mora Presidente de Bancolombia "Uso principalmente tres aplicaciones: Whatsapp, para todas mis comunicaciones. Me gusta Bloomberg para estar informado de las noticias financieras. Y también la de Bancolombia, además la más descargada en el país, con 13 millones". María Fernanda Suarez Ministra de Minas y Energía "Para el trabajo uso Instapaper porque me permite guardar los artículos que encuentro en redes sociales y que quiero tener en mi lista de lectura. De herramientas de trabajo uso One note para tomar notas y Asana para asignar tareas y hacer seguimiento. Entre las aplicaciones personales tengo Live Green para medir las emisiones de CO2 en la vida diaria. Uso algunas colombianas como Rappi, La Manicurista y Savy".

Mauricio Rodríguez Exembajador y catedrático "Tengo las apps de los 10 principales medios nacionales y 5 internacionales. Además tengo Cabify porque no tengo carro; Spotyfy porque me encanta encontrar y guardar mi música preferida; Shazam; Calendario, donde manejo toda mi agenda; Google Maps para evitar trancón y encontrar sitios; Netflix para ver buenas películas y documentales. También tengo Latam y, en materia de redes sociales, Twitter, Instangram, LindkedIn y Facebook.

Andrés Gutiérrez Fundador de Tappsi y Tpaga "A nivel profesional estoy obsesionado con Slack. Es una herramienta para comunicación interna, es decir, entre colaboradores de la empresa. Nos ha parecido muy útil porque nos redujo el uso de correos electrónicos en 20%, y permite que muchas personas puedan responder a temas de forma más urgente a través de la app. Hasta puedes crear grupos en temas específicos para mover ciertos proyectos. "Por otro lado, las videollamadas las hacemos por Google Hangout. Me pareció, de lejos, la mejor herramienta para video llamadas, ya que su interfaz es muy fácil de usar. También odio que cuando hagas una videollamada tengas que descargar una aplicación y que el registro sea superengorroso. Con Hangout no tienes que descargar nada y el registro es en dos pasos. "Y, por último, una que usamos mucho en Tappsi y Tpaga es Google Drive, donde los documentos desde presentaciones o hojas de cálculo los puedes compartir con múltiples personas y cada uno puede editar o hacer comentarios en tiempo real. "Es muy práctico en situaciones donde múltiples personas tienen que tocar una presentación o propuesta y evitas el gran problema de estar enviando archivos, descargando, editando, enviándolo de nuevo, solo para darte cuenta que no es la última versión o tienes una desactualizada". Astrid Álvarez Presidente Grupo de Energía de Bogotá "Para mi la tecnología es muy importante porque puedo tener información al instante, de una forma fácil, segura y práctica". "En ese sentido uso tres aplicaciones que me ayudan en mi trabajo diario: Microsoft teams, que me permite fortalecer el trabajo colaborativo, el seguimiento a compromisos y la comunicación con mis diferentes equipos de trabajo". "También me gusta Diligent, una aplicación en la nube, especialmente construida para administrar la información de juntas directivas, permitiendo la revisión y seguimiento de los temas desde cualquier dispositivo, asegurando la confidencialidad y buen gobierno, y SAP Digital Board Room, que nos permite tener acceso a los tableros de control corporativos en línea y de forma interactiva. Felipe Bayón Presidente de Ecopetrol "Hace un par de años tomé la decisión de no revisar documentos en papel a menos de que fuera estrictamente necesario. Por eso la app que no me puede faltar es Onedrive. "Luego descubrí las ventajas de tener reportes en línea y empecé a usar PowerBI, una herramienta que permite tener datos actualizados en todo momento; me ayuda a tomar decisiones oportunas.