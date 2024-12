Con sus empleados han logrado acuerdos de pago, pero no será suficiente, pues el arrendador no ha querido negociar el pago del lugar, los servicios público llegan con normalidad, y sus ingresos no podrán sostener todos los costos. Además no han podido acceder a ninguna ayuda, ni préstamo lo que dificulta aún más su sostenimiento.

El caso de Cine Tonalá es un reflejo de la difícil situación en la que están las empresas del sector cultural que quieren ver el apoyo a la economía naranja.