El Covid-19 es el nuevo látigo para las familias pobres y los miles de migrantes que no tienen otra opción que salir de sus hogares a diario en busca de ingresos para no morir de hambre.

India protagoniza hoy la mayor cuarentena en la historia. Desde el 24 de marzo el primer ministro, Narendra Modi, convocó a los 1.350 millones de habitantes a quedarse en sus casas para frenar la ola de contagios . Sin embargo, en una economía con 30% de la población en pobreza extrema no todos tienen esa opción y muchos recuerdan cómo anteriores epidemias han provocado muerte y devastación en regiones enteras. La gripa porcina, menos contagiosa que el actual coronavirus, mató a 2.000 personas en el norte de India.

The Economist recuerda que en 2012 el entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo estar dispuesto a "lo que sea necesario" para salvar la economía y eso calmó el nerviosismo de los mercados. Ahora le corresponde el turno a Christine Lagarde, que en su cuenta de Twitter ha dicho que “tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias”.

Al efecto, a comienzos de marzo el BCE llevó a terreno negativo las tasas de intervención (a -0,5%), el 12 de marzo anunció 120.000 millones de euros para comprar bonos de deuda pública y privada y como siguió el nerviosismo, una semana después lanzó un paquete extraordinario por 750.000 millones de euros. Busca apoyar los planes de estímulo de varios países comunitarios con economías en los rines. Pero, aunque han pedido solidaridad, han surgido roces. A nivel comunitario plantearon lanzar unos ‘coronabonos’ para financiar, con el respaldo de los 27, las economías más afectadas por tener los mayores déficits fiscales, como España, Italia y Grecia, Pero eso no les ha hecho gracia a Holanda y Alemania, que se oponen a respaldar esas deudas. Hasta ahora la división entre estos dos bloques de países ha marcado el escenario y todavía no es claro de dónde saldrá más plata para las alicaídas economías europeas, si no llegan a un acuerdo.