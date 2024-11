Además, va a ser difícil el panorama para las reformas. El Congreso suspendió el inicio de sesiones y las retomaría el 13 de abril. Pero además, nuevos factores deberían tenerse en cuenta a la hora de las reformas, en especial la pensional que busca recursos para aumentar la cobertura de los adultos mayores sin pensión. ¿De dónde saldrán los recursos en un escenario tan complejo para aumentar –como todos queremos– esta cobertura? También, será necesario, a la luz de la nueva realidad, determinar las reglas del juego para la distribución de regalías cuya ley reglamentaria discutirá el Congreso.

También podría verse afectada el desarrollo del fracking. Habrá que ver qué representa la caída de los precios en el desarrollo de esta técnica en Colombia. Por ahora está en juego la realización de proyectos pilotos. Estos no implican actividades comerciales y quienes los adelanten, como Ecopetrol, tendrán que invertir recursos cercanos a US$500 millones, sin que vean un dólar de retorno inmediato. Con la caída de los precios del crudo, ¿se mantendrá el mismo interés en este frente?

Es posible que el Gobierno tenga que cambiar su agenda para buscar mecanismos que impulsen la economía y no la dejen enfriar. Recursos por ejemplo a la construcción de vivienda, con subsidios como el frech del pasado. O dinamizar las obras públicas para mantener el ritmo del crecimiento, pero en especial evitar que se destruyan empleos. Esto en medio de altas tensiones fiscales por los aspectos mencionados anteriormente.

Vienen tiempos difíciles y las decisiones no dan espera. En esta situación tan compleja se sumaron todos los miedos en el frente económico. De la rapidez y la efectividad con que obren las autoridades depende el futuro de Colombia. Corren momentos decisivos.

“Colombia ha gastado mucho de su espacio fiscal”

Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, en diálogo con Dinero, analiza la actual situación y qué viene para Colombia.

¿Cuál es la lectura de lo que ha pasado en los últimos días?

Son dos cosas y están relacionadas. El motivo por el cual Arabia Saudita eligió una guerra de petróleo con Rusia fue la caída de demanda por cuenta del coronavirus. Estamos en Fitch en el proceso de bajar el crecimiento mundial en nuestros pronósticos por este año y quizás el año que viene.

¿Cómo está viendo a Colombia?

Antes de coronavirus y caída del precio del petróleo, venía con un crecimiento de 3,3%, pero estamos en proceso de cambiar los pronósticos, aún no lo tenemos pero definitivamente vamos a corregir a la baja. Colombia va a crecer pero menos que antes.Pero ya estaban viendo un escenario complejo muchos antes de todo esto…Antes de estos hechos habíamos pensado que Colombia iba a crecer alrededor de 3,3%, como el año pasado, por el lado de la demanda, tanto por consumo e inversión. Todavía pensamos que vamos a ver un poco de eso, pero con más incertidumbre. Y eso va a tener un impacto sobre inversión, consumo y exportaciones.

¿Qué tan dramática es la situación fiscal?

Es claro que va a ser más difícil. Por el lado del impacto del petróleo, recuerde que la mayoría de los ingresos viene de la renta y los dividendos, y eso fue del año pasado, no de este. La caída reciente va a tener un mayor impacto sobre los ingresos el año que viene, 2021, no este. Colombia ha gastado mucho de su espacio fiscal.El Gobierno ha planteado una discusión sobre la regla fiscal.

¿Qué piensa de esa propuesta y una eventual reforma?

No sabemos los detalles y depende de cómo el Gobierno está pensando en eso. Si se ve la regla fiscal comparada con otros países como Chile o Perú, en este último caso la regla fiscal tiene un ancla de deuda sobre PIB que no puede sobrepasar 30%. En el caso de Colombia no hay un tope y la deuda en términos de PIB está llegando a casi 50% y eso fue en 5 años. Recuerde que la deuda en términos de PIB fue 30% en 2013. Otro tema es el de flujos de capital. El Banco de la República no ha tomado ninguna decisión en materia de intereses, mientras la FED y el banco de Inglaterra ya lo hicieron.

¿Eso no le abre una oportunidad para que los flujos de capital vengan hacia acá?

Las tasas de interés en Colombia son más altas que en el mundo en desarrollo y eso sí puede ayudar con flujos de capital. Flujos de capital pueden venir a Colombia y están entrando a países emergentes. Pero con la crisis, ahora que es una pandemia hay en juego para asegurarse en el Tesoro de Estados Unidos, oro y otras cosas. Yo veo difícil tener flujos de capital en países emergentes en una situación como esta. Cuando haya más calma y con tasas interés bajas en Europa, hasta tasas negativas o llegando a casi cero, en algún momento probablemente los flujos de capital van a regresar. Pero en una situación como esta, lo veo difícil.