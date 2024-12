“Estamos ad portas de dejar completamente listo y en firme ese marco regulatorio de los proyectos piloto de investigación integral. Lo que falta, y que estamos muy cerca de definir, son los términos de referencia ambiental para los proyectos; eso lo ha venido adelantando el Ministerio de Ambiente”, dijo el ministro Mesa.

Recientemente, el Consejo de Estado negó la medida cautelar que suspendía de manera provisional el desarrollo de los pilotos de fracking en el país, decisión que da luz verde para que se avance con el desarrollo de los pilotos.

El Gobierno también inició la convocatoria para seleccionar a los miembros independientes que formarán parte del comité evaluador de dichos proyectos pilotos. El comité será el encargado de evaluar la información generada, las necesidades de fortalecimiento institucional y los resultados de los pilotos, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interdisciplinaria de expertos, para determinar si en Colombia se cumplen las condiciones que permitan proceder o no con la exploración comercial de este tipo de yacimientos.

Ecopetrol ha indicado en varias ocasiones que el desarrollo del fracking es positivo para el país, ya que por medio de esta práctica se garantiza la suficiencia energética de Colombia.

“La decisión de no hacer los no convencionales es tan importante como la decisión de hacerlos. Si no tuviéramos autosuficiencia energética (eléctrica, gas y combustibles), tendríamos que recurrir a usar recursos de otros sectores de la economía para comprar combustibles, gas y demás. Depende del precio, pero el costo de eso podría ser entre $20 billones, $30 billones o más”, dijo Bayón semanas atrás.

Al respecto, el presidente de la República, Iván Duque, dijo que es una obligación del país garantizar su autosuficiencia y estabilidad energética.

“El país tiene la obligación de aumentar sus reservas de gas y de matizar su matriz energética para no perder espacios de soberanía y convertirse en importador de gas a un costo alto”, dijo Duque.

El futuro del gas

El ministro Mesa dijo también que hay proyectos de energía que atraerán más de $36 billones en inversiones durante los próximos dos años, de los cuales un componente “importante” es en materia energética y otro en el tema de hidrocarburos.

Uno de los sectores que más interés genera a los inversionistas es la búsqueda y exploración de proyectos de gas costa afuera (offshore), los cuales serían relevantes para garantizar el abastecimiento de ese combustible en el país.

“Hay un estudio de Promigas que dice que en las cuencas costa afuera hay potencial de gas que multiplicaría por 16 las reservas actuales. Esto haría que nuestras reservas subieran a 130 años”, dijo Mesa.

Para lograr lo anterior, el ministro indicó que es necesario expedir una reglamentación técnica que regule y determine el procedimiento de los proyectos de exploración y explotación costa afuera.

“Hay que dejar en firme toda la reglamentación técnica para el desarrollo de los proyectos costa afuera, usando los estándares internacionales. Eso nos va a permitir dar mayor seguridad a las explotaciones que están empezando etapa exploratoria”, dijo.