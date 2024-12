Jesús Santrich ya es un prófugo de la justicia, un escenario que él mismo, y en repetidas ocasiones, negó que pudiera ocurrir. El representante a la Cámara tenía el pasado martes una citación en la Corte Suprema de Justicia. Se trataba de un llamado a indagatoria por un caso de supuestos delitos relacionados con narcotráfico. Desde que el exguerrillero de las Farc logró escurrirse por una ventana del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tierra Grata en el Cesar, muchos anticiparon que no se presentaría a su cita en la Sala de Instrucción del alto tribunal. Así ocurrió.

“Tengo un compromiso con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que lo quiero ratificar con la JEP, y hoy he hecho un compromiso con las altas cortes para ayudar a aclarar cualquier duda que comprometa mi comportamiento”, Santrich.

En esa diligencia judicial, Zeuxis Pausias Hernández Solarte debía rendir indagatoria sobre los delitos por los que está acusado. Sus abogados dijeron que no conocían el paradero de su cliente, que desapareció hace más de una semana de la zona de reincorporación a la que había viajado acompañado de su esquema de seguridad.

Desde que quedó en libertad, Santrich aseguró que él le daría la cara a las autoridades, que no se escaparía y que su compromiso con el proceso de paz seguía firme a pesar de que, según sus palabras, el Gobierno Duque estaba haciendo todo lo posible para echar atrás lo alcanzado desde la firma del acuerdo. Lo dijo ante los medios de comunicación. Le contestó así a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez e incluso se atrevió a hacer bromas sobre esa, según él, remota posibilidad.

Su novela judicial comenzó hace poco más de un año cuando el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez sorprendió al país con su captura porque, según la DEA, lideraba un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Desde ese momento, los tribunales del país libraron una dura batalla sobre a quién le correspondería llevar su caso.

Después de más de 12 meses en prisión, Santrich quedó libre, fue recapturado en cuestión de minutos y puesto nuevamente en libertad a las semanas. El 31 de mayo, un día después de que recuperara finalmente la libertad por orden de la Corte Suprema, la vicepresidenta pidió fortalecer su seguridad para redoblar su protección y para asegurarse de que no huyera del país.

“Debe tener una seguridad muy fuerte que lo custodie, en primer lugar para protegerle la vida. Y hay que evitar que se vaya a fugar del país como lamentablemente ha sucedido en los casos como el de Iván Márquez y alias El Paisa que han logrado burlarse de la justicia, burlarse de la JEP y de todos los colombianos en la cara de todo el mundo”, dijo Marta Lucía Ramírez.

"La única manera de que yo me vuele para alguna parte es que me invites a un día de playa o algo así, que me hace bastante falta. Si me invitas, te repito, un fin de semana con gusto me voy a una playa”. Santrich en Blu Radio.

Santrich respondió a la declaración de la vicepresidenta en la primera rueda de prensa que concedió como ciudadano libre. Cuando los periodistas le preguntaron insistentemente sobre su voluntad de responder ante la justicia y la posibilidad de que huyera de la misma, Santrich dijo, mientras extendía los brazos, “¡Aquí estoy!”. “Tengo un compromiso con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que lo quiero ratificar con la JEP, y hoy he hecho un compromiso con las altas cortes para ayudar a aclarar cualquier duda que comprometa mi comportamiento”, agregó.

Luego, en una entrevista con Yamid Amat, el exguerrillero volvió a replicar el mensaje de la vicepresidenta y osadamente dijo: “Bien puede ella ponerse de escolta, que yo la recibo con gusto”. Cuando se posesionó en el Congreso de la República, Santrich se comprometió a cumplir y defender la Constitución y las leyes, juramentó con la mano izquierda en alto, y de ahí salió para la Corte Suprema y luego para la JEP a prometer que no se iría.

A los días, durante una entrevista con la mesa de Mañanas Blu, el exguerrillero respondió en tono jocoso que él jamás huiría de la justicia. Cuando la panelista Paola Ochoa le preguntó sobre la posibilidad de que hiciera lo mismo que Iván Márquez, el exguerrillero negó que contemplara esa opción.

"Medio país cree en este momento que usted se va a volar. ¿Nos puede usted asegurar aquí, en estos micrófonos de Blu Radio, hoy viernes 31 de mayo, a las 8:05 de la mañana, que usted no se va a escapar?", le preguntó Ochoa. "La única manera de que yo me vuele para alguna parte es que me invites a un día de playa o algo así, que me hace bastante falta. Si me invitas, te repito, un fin de semana con gusto me voy a una playa”, le respondió Santrich atrevidamente.

Así como siempre negó que por su cabeza pasara la posibilidad de huir, también fue claro en decir que él prefería morir luchando hasta el último minuto antes de dejarse extraditar. "Tengo mil métodos para hacerlo. Lo he estudiado meticulosamente, pero sobre todo, he estudiado meticulosamente todo para luchar por la paz de nuestro país”, dijo en una ocasión.