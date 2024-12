Lo primero que debe saber es que Uber no es un empleador, es decir, no contrata conductores sino que el tipo de contrato es algo como una figura de asociación, no existe relación laboral alguna, no se exige un determinado horario de trabajo, ni tiempo mínimo para prestar los servicios y la rentabilidad dependerá del tiempo y vehículo que usted emplee.

Requisitos para poner un carro en Uber:

Cedula

Pase

Pasar la verificación de antecedentes

Tener los papeles de su carro al día (soat, tarjeta de propiedad, revisión técnico mecánica, no tener infracciones)

Tener un ‘smartphone’ y plan de datos para la aplicación

Tener un carro modelo de 2006 en adelante

El carro debe tener 4 puertas

Foto del vehículo

Una vez que usted envía los requisitos descritos atrás, le envían un mensaje de activación de usuario nuevo a los 3 o 5 días siguientes.

Además usted recibe una capacitación virtual de atención al cliente que lo entrena para ofrecer el buen servicio que caracteriza a los conductores Uber, porque tiene que tener presente que en la aplicación sus usuarios lo califican en cuanto a cómo maneja y como los atendió, lo cual, si le dan mala calificación puede producir la suspensión de su usuario.

Freddy Pérez, a quien le cambiamos el nombre por su seguridad, nos contó que poner un carro en Uber trae buena rentabilidad porque del 100% que se obtenga en la semana, Uber consigna todos los martes a la cuenta bancaria el 80% del consolidado de pago que arrojó el sistema.

Pero para que usted sepa cuanto puede llegar a ganar, Freddy nos contó que es profesional y que utiliza su carro para un segundo ingreso, dice que cuando quiere trabajar solo activa la aplicación, se conecta y empieza a recoger a sus usuarios. Trabajando de cinco a ocho y media de la mañana y de cuatro a siete pm le deja ingresos libres de COP$100.000 diarios. Por lo tanto, de usted depende cuál será su rentabilidad o ganancia mensual.

Otra forma de conseguir ingresos con Uber es refiriendo gente, por quienes recibirá un bono de COP$200.000 una vez ese conductor realice 20 viajes.

Un gran beneficio que tienen los conductores de Uber es que gozan del apoyo de la marca en caso de un incidente o accidente, porque se hacen responsables. Por ejemplo si a usted le ponen un parte, ellos le piden que haga el curso para obtener el 50% de descuento y le pagan la mitad de los que cueste la sanción, si lo estrellan también le pagan un porcentaje que cubra los daños.

También usted cuenta con una línea de emergencias que lo mantienen atento de retenes o problemas de seguridad.

