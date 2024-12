Cuarentena: 10 museos para visitar desde la comodidad de su casa

Recorrer un museo de manera virtual puede ser uno de los mejores planes para estos días de cuarentena. La mayoría de los grandes museos del mundo han creado diversas iniciativas de digitalización del patrimonio cultural para que la distancia no sea una barrera del aprendizaje. En días en que no se puede salir de casa, SEMANA le trae una lista de diez museos virtuales que vale la pena visitar por medio de Google Arts And Culture.