Lo mismo ha sucedido en otros países europeos, con diferentes resultados. En Francia, el pasado 11 de mayo, comenzando el desconfinamiento, se dijo que los mayores de 65 años y las personas con patologías graves tendrían que seguir encerrados en sus casas por tiempo indefinido. La indignación no se hizo esperar. ¡Inadmisible! ¡Discriminación! clamaron figuras intelectuales francesas que han tocado la tercera edad, siendo conscientes de que son la población más vulnerable ante la covid-19, que ha causado 350.000 muertos en el mundo, en mayoría adultos mayores .

El ensayista y economista Alain Minc llegó a pronosticar una “rebelión de las canas”. Ante el movimiento que subía el “tonillo”, el presidente Emmanuel Macron tuvo que intervenir señalando que no sería una medida obligatoria. La protesta continúa, ante la falta de una estrategia clara para este fragmento de la población nada desdeñable, afecta la decisión a unos 18 millones de franceses. Sostuvo el intelectual de 71 años que esta medida atenta contra las libertades individuales y podría ser discriminatoria. “Hay que razonar un poco. ¿Son los viejos los más contagiosos? No. ¿Son los que más riesgo corren? Sí. Pero asumir un riesgo forma parte de la libertad individual”, agregó que, de no recular, el Gobierno iba a ver cómo “aumenta fuertemente la rebelión de los viejos, la revolución de las canas, en las próximas semanas”.

Vea el video del reportaje de SEMANA rebeldes con canas