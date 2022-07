‘Juanpis Live Show’: risas e historias en apoyo a niños víctimas del conflicto

“Salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes”, bajo esa primicia, el pasado martes el reconocido actor y comediante Alejandro Riaño realizó un show benéfico en el que el humor, la creatividad y la resiliencia estuvieron presentes para apoyar a los niños del país que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por diferentes causas.

En esta ocasión, se llevó a cabo una presentación humorística destinada a contribuir a la familia de la Fundación Cran, en elteatro.co, del Centro Comercial Santafé, en el norte de Bogotá.

Esta función tan especial tuvo como invitados a los tiburones inversionistas de la serie Shark Tank Colombia, Mauricio Hoyos y Ricardo Leyva, quienes también donaron a la causa.

“Buscamos compartir lo que le da sentido a nuestro propósito. Que cualquier persona, empresa u organización nos conozcan y se sumen para aportar a estos niños y sus familias. Queremos que, con el apoyo de todos, podamos tener un futuro en lograr que aquellos centros como nosotros, no veamos la necesidad de existir”, dijo Fabiana Mejía, la directora de la Fundación Cran.

Esta función tuvo como invitados a los tiburones inversionistas de la serie Shark Tank Colombia, Mauricio Hoyos y Ricardo Leyva. - Foto: Instagram: Juanpis González

Con 43 años de trayectoria, la fundación ha enfocado sus esfuerzos en proteger a la infancia y adolescencia mediante diversos programas que han impactado positivamente la vida de más de 8.700 niños en condición de vulnerabilidad, 450 jóvenes víctimas del conflicto armado y 400 familias atendidas en el programa de prevención.

Por eso, a la fundación se unió ‘Juanpis González’ para ofrecer un show en que la boletería pagada fue directamente donada a la organización y así seguir fomentando y luchando por la educación, los derechos y el futuro de los niños vulnerables en Colombia.

Juanpis Live Show

El teatro se convirtió en un escenario lleno de expectativa, al recibir a los amantes de la comedia y el emprendimiento para escuchar al icónico ‘Juanpis González’ junto a los famosos Sharks Maurico Hoyos y Ricaro Leyva, todo para que en una sola carcajada resonando a través de las paredes del recinto, el humor apoyara la defensa de los derechos de los niños en Colombia.

Al entrar al lugar se vio una atmósfera de cine antiguo que recibía a los asistentes con estaciones de palomitas de maíz, cervezas de la marca del comediante y algunos recuerdos para llevar.

La velada comenzó abriendo su telón vinotino con música de fondo y un escenario abierto que simula la sala de la casa del personaje. A su izquierda, una banda de música preparada para armonizar el ambiente y el escritorio de Juanpis, junto a un sofá de cuero café, recibieron a sus invitados.

Mientras las sillas se iban llenando, para sorpresa de muchos, apareció en la pantalla principal la denominada ‘JP CAM’, que enfocó a gente del público de forma inesperada, encerrando la imagen en un corazón para que la pareja seleccionada se diera un beso. Por supuesto, esto generó más cercanía, aplausos y risas previas a la presentación principal.

Minutos después se pudo contemplar en la misma pantalla un video que transportó a lo más profundo de la causa por la cual esa noche estaban todos reunidos: los niños. Una canción contundente, fuerte y capaz de conectar al público con un mensaje de conciencia en la que se proyectó, por medio de imágenes, a varias madres y niños que han sido víctimas del conflicto en nuestro país.

Luego, llegó el anfitrión de la noche, que fue recibido con aplausos por parte de los asistentes y un fondo de luces en tonos fucsia y azul, dando inicio al tan esperado show. Entre bromas con el público por “llegar tarde” y sus famosos chistes clasistas, empezó su live show, además de darle una cálida bienvenida a sus invitados especiales, Mauricio y Ricardo, de Shark Tank Colombia.

En total fueron dos horas que estuvieron cargadas de anécdotas, secretos e historias jamás contadas por los reconocidos inversionistas. Desde la infancia de Ricardo Leyva, en el barrio Niza, los hermanos de diferentes apellidos de Mauricio Hoyos, fetiches íntimos de uno de los tiburones, “osos” y vergüenzas que han pasado, tanto en su casa como en reuniones laborales, y algunos detalles materiales que sacó Juanpis a la luz, gracias a la colaboración e información de las parejas y familia de los invitados.

Al finalizar la jocosa charla entre los sharks y el cómico, el personaje de Juanpis se retiró del escenario y les pidió a los empresarios dejar un mensaje. “Quiero decirles que muchas gracias por estar aquí, primero porque es una invitación especial, segundo porque esto tiene que ver con un proyecto muy bonito para niños que fueron desamparados y dejaron solos, y donde atrás está la Fundación Cran”, resaltó Leyva.

“Lo más importante de este momento es que ustedes expresaron todo su amor con mucha generosidad”, agregó Ricardo.

Por su parte, Hoyos agradeció a todos por tomarse el tiempo para ir al teatro. “Yo no iba a venir, pero cuando me dijeron que se trataba de esta linda causa, estaba firme para montarme en este barco. Creo genuinamente que en la medida que uno ayude, las cosas se devuelven y yo creo que aquí el aplauso no es para nosotros, sino para ustedes, nosotros aquí vinimos a hacer el ridículo”.

Después apareció Alejandro Riaño, sin su traje de ‘Juanpis González’, invitando a la tarima a todos los que hacen parte de la fundación, agradeciéndoles y llevando un mensaje de esperanza para la niñez del país: “Hay gente que cree que el que peca y reza empata y eso no es así, es una cosa que se hace desde el alma y desde el corazón y gracias por transformar la vida de tantas personas”.

“El solo hecho de estar en un teatro es un privilegio que millones de personas en este país ni siquiera tiene, y gracias al trabajo de ustedes, porque trabajan día a día para que esas mismas personas también tengan esos mismos privilegios”, agregó.

“Esa lucha por la igualdad, la igualdad no quiere decir que todo el mundo gane igual, que se vuelva un comunismo, no tiene nada que ver con ese tema político del que venimos hablando hace rato, sino el tema de poder tener acceso a lo que otras personas tiene, a educación y a ser felices. Entregar humanidad. Por eso, cuando ven a este personaje tan nefasto como Juanpis González es todo lo que no hay que ser. Lo que hay que ser es ser agentes de cambio”, concluyó Riaño.

Quienes no pudieron asistir al evento y quieran sumarse a esta causa tienen a disposición los siguientes canales para realizar sus donaciones:

www.cran.org.co

Instagram @funcran

Facebook @funcran