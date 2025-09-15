Suscribirse

Cultura

Academia A Voz premió a las producciones radiales más relevantes del país

La premiación incluye doblajes, trabajos estudiantiles y proyectos con más de 10 años de existencia.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 9:00 p. m.
Algunos modelos de celulares Android tienen una aplicación de radio FM preinstalada.
Algunos modelos de celulares Android tienen una aplicación de radio FM preinstalada. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El pasado 6 de septiembre se realizó la laquinta entrega de los Premios de la Academia de la Voz A Voz, un evento único organizado porA Voz Academiay elFestival Viva Voz.

Esta ceremonia no solo celebró la excelencia técnica en la locución, doblaje y producción sonora, sino que también honró el poder transformador de la voz como herramienta de inclusión, educación y legado cultural.

Los premios incluyeron categorías de voice over como mejor voz internacional de doblaje en español latino que tuvo de ganador a Daniel Nicolás Vargas y mejor voz original internacional en caracterización de animados (No Doblaje):Stephanie Preller Haberland.

También se premiaron proyectos estudiantiles de la siguente manera:

  • Mejor Interpretación en Doblaje – Book/Demo (Estudiante):  Helen Pirabán
  • Interpretación en Locución Comercial – Book/Demo (Estudiante):  Mayra Rosa Iglesias
  • Mejor Locución de Propuesta Creativa (Manifiesto, Poema, Microcuento):  Amanda Del Pilar Acosta

Además, este año, y por primera vez en este festival, se destacó el gran esfuerzo de la radio por llevar entretenimiento todos los días a millones de personas, premiando a Radiopolis en la categoría un legado vivo: La Historia de la Radio Colombiana.

“Estamos orgullosos de tener a Candela Estéreo y Vibra, emisoras del grupo Radiopolis que acompañan desde hace varios años a sus audiencias, desafiando la cotidianidad desde lo creativo”, afirmó Isa Junca, directora del festival.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sacaban licencias de conducción chimbas, la Fiscalía los pilló, y ahora sus carros y bienes van a extinción de dominio

2. Así estará el clima en Nueva York y alrededores a una semana de comenzar oficialmente el otoño

3. En video, el momento exacto en que otra narcolancha fue atacada por militares estadounidenses en el Caribe: imágenes son aterradoras

4. Estos son los países latinoamericanos con más visas rechazadas por EE. UU. en 2025

5. ¿Gustavo Petro dejará la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026? Lidio García revela lo que le dijo el mandatario

LEER MENOS

Noticias relacionadas

radio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.