Academia A Voz premió a las producciones radiales más relevantes del país

El pasado 6 de septiembre se realizó la laquinta entrega de los Premios de la Academia de la Voz A Voz, un evento único organizado porA Voz Academiay elFestival Viva Voz.

Esta ceremonia no solo celebró la excelencia técnica en la locución, doblaje y producción sonora, sino que también honró el poder transformador de la voz como herramienta de inclusión, educación y legado cultural.

Los premios incluyeron categorías de voice over como mejor voz internacional de doblaje en español latino que tuvo de ganador a Daniel Nicolás Vargas y mejor voz original internacional en caracterización de animados (No Doblaje):Stephanie Preller Haberland.

También se premiaron proyectos estudiantiles de la siguente manera:

Mejor Interpretación en Doblaje – Book/Demo (Estudiante): Helen Pirabán

Interpretación en Locución Comercial – Book/Demo (Estudiante): Mayra Rosa Iglesias

Mejor Locución de Propuesta Creativa (Manifiesto, Poema, Microcuento): Amanda Del Pilar Acosta

Además, este año, y por primera vez en este festival, se destacó el gran esfuerzo de la radio por llevar entretenimiento todos los días a millones de personas, premiando a Radiopolis en la categoría un legado vivo: La Historia de la Radio Colombiana.