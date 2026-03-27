Teatro

‘Alicia, drama en cinco actos corales’ se presenta en el Festival de Artes Vivas de Bogotá

La obra que tendrá en escena 13 artistas, se presentará este jueves y viernes en el Teatro Libre Centro.

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Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 11:53 a. m.
Alicia, drama en cinco actos corales
Alicia, drama en cinco actos corales Foto: Cortesía

En el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá se presentará Alicia, drama en cinco actos corales, una obra que sigue a dos hermanas que intentan sobreponerse a la muerte de su padre en una casa poblada de voces, recuerdos y culpa, donde la música coral, la composición instrumental y la teatralidad articulan la escena y construyen una experiencia del duelo desde lo sonoro.

Tras una destacada acogida por parte del público en 2024, Ophelia Colectivo Escénico presentará en el Teatro Libre Centro esta obra conformada por un coro de nueve cantantes entre sopranos, contraltos, tenor y bajos, junto a dos actrices y un guitarrista, que propone un espacio de reflexión sobre el duelo y las decisiones que rodean la muerte a través de una experiencia estética, auditiva y teatral, en la que Alicia se configura como un ritual poético coral.

Alicia, drama en cinco actos corales
Alicia, drama en cinco actos corales Foto: Cortesía

De acuerdo con la directora de la obra, Natalia Gil Gutiérrez, “La propuesta se inscribe en lo que hoy se denomina teatro coral, una forma escénica donde la voz colectiva construye la acción dramática. Inspirada en la tradición del coro desde el teatro clásico, la obra la reinterpreta desde una mirada contemporánea a través de la polifonía vocal, creando una experiencia sensorial y profundamente humana”.

La obra construye una reflexión sobre el duelo, la pérdida y la compasión, mientras en lo cotidiano se filtra una presencia que insiste, como si la casa guardara lo que no se ha dicho y lo devolviera en forma de pregunta sobre cómo ocurrió la muerte y sobre los vínculos que definen el amor, así como la posibilidad de decidir cuando la vida deja de ser habitable.

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Más allá de su dimensión estética, ALICIA invita a reflexionar sobre la pérdida, el amor, la compasión y las decisiones que rodean la muerte, abriendo un espacio sensible para el encuentro con el público que podrá disfrutar de la obra este jueves y viernes en el Teatro Libre Centro.

Sobre la agrupación

Ophelia Colectivo Escénico es un grupo de creación interdisciplinar de Cali que integra música y teatro a través de la voz y la escena. Hace parte de la Fundación Musical El Colectivo, con más de 20 años de trayectoria en procesos de formación y creación coral.

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