¿Allanamiento a la cultura? El forzoso cierre de Sonora Cali abre una llaga sobre la representación cultural

Caminar por las calles de San Antonio, el primer barrio de Cali, un viernes a las 8.00 p.m. implica compartir el estrecho andén con bolsas de basura y arrumes de cosas que los habitantes del lugar ya no quieren. A veces, exige también esquivar uno que otro personaje que ahoga sus necesidades en una botellita de pegante o sustancias o a recicladores en busca de algo que valga la pena ser rescatado antes de que pase el camión de las basuras. A veces, simplemente, es más fácil caminar por la vía y esperar a que los conductores sean prudentes. La mezcla de olores se suma al pintoresco panorama, por eso, usted se preguntará, ¿por qué vale la pena caminar a esa hora por la calle 9 con 3?

Ese 21 de abril, el motivo era el toque de Harlinson Lozano, saxofonista ganador de dos Latin Grammy y Andrés Sánchez, reconocido guitarrista colombiano, en Sonora Cali - Casa Cultural, un lugar que desde su apertura en marzo de 2022 había logrado que cientos de personas superaran el temor de transitar por Cali. Lo logró, tal vez, porque ahí las clases sociales se disolvían con las vergüenzas que inundan nuestra costumbres colombianas, como el qué dirán, el cómo me veo, cómo me visto. Porque en primer lugar estaban el arte y la música en vivo, en un espacio acogedor donde se podía dialogar con diferencias, con respeto y dignidad.

Esa noche la energía acogedora de Sonora no era la misma. En la entrada estaba un oficial de Policía. La calle 9 estaba escoltada por camionetas particulares. Se hizo incómodo entrar por la presencia de funcionarios con chalecos de la Secretaría de Seguridad y Justicia, y su subsecretario César Augusto Lemos, quienes le tomaban fotos a la muestra artística de realidad aumentada Sonríe de la artista Natyva.co, en la primera sala del costado derecho. Acomodarse en las mesas tampoco fue una opción. Los agentes revisaban toda la casa, escudriñando en cada uno de los emprendimientos liderados por mujeres, seleccionados bajo la curaduría de Serena Hebenstreit, la creadora conceptual de Sonora.

Ya eran las 8.30 p.m. y aún no se escuchaba la campana del camión de la basura que pudiera despejar un poco el panorama. Los funcionarios no sabían qué eran los accesorios, las velas, las plantas de diseño botánico, la habitación de ilustraciones de frases y personajes de la cultura colombiana, diseñados por Serena; y pedían más refuerzos y respaldo de la Secretaría de Familia y Salud, mientras rodeaban al administrador del espacio, quien prefiere no ser nombrado ni aparecer en los medios de comunicación.

A esa hora Harlinson o Harly, como es más conocido el fundador del espacio y el responsable de su propuesta musical, esperaba estar tocando el saxofón para seguir conquistando corazones con su proyecto musical Espiral7, narrando las historias de vida rural y urbana en Colombia, vibrando con su voz. En cambio, le temblaban los dedos en el chat de su celular sin saber qué hacer ante la llegada de más de 35 funcionarios cuestionando todo lo que se venía construyendo desde hace un año.

Un operativo de cierre que a todas luces fue desproporcionado y muestra una pobre visión de comunidad de los entes de control. - Foto: Nina González A

Sin nada qué ocultar diferente al paso de artistas como Alaín Pérez, Las Guaracheras, Bronson Tennis, La Mare y María Ruíz, La Ramona, Jacobo Vélez y la Mamba Negra, Juancho Valencia, Yuri Buenaventura, Junior Zamora, Carolina Calvache, Alexis Play, Dawer x Damper, Poncho Collazos o Pablo Watusi, y sin nada que temer ante el impulso de crear un lugar para las nuevas dinámicas culturales de la Capital de la Salsa y del país, Harly decidió no dejarse llevar por las insinuaciones y permitió que los funcionarios determinaran lo que sucedería.

Los mismos agentes que nos pidieron salir del lugar nos tomaban fotos y videos, y como asistentes tampoco sabíamos qué hacer. ¿Se les podría decir: por favor, no me tome fotos? Y Mientras eso sucedía, Harly recibía un formulario de acta de inspección escrita a mano, con la anotación “Operan al 100% y solo está permitido el 25% en el área del predio”.

En seguida, la Subintendente de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, Catalina Pastas, dijo: “Le vamos a poner el comparendo más alto. ¿Qué tiene para decir ante esto?”. Harly se limitó a aceptar el comparendo y a cumplir las indicaciones de cerrar Sonora.

Serena Hebenstreit contuvo el llanto pero no su sentir: “Hoy está siendo cerrado el espacio de circulación y promoción de las músicas emergentes más importantes de la ciudad. Un espacio que desde la absoluta autogestión ha respondido al fracaso del Estado de cumplir con lo que dicta la Ley 397 de 1997, donde se plantea que la planificación del fomento de la cultura debe provenir por parte del mismo. En respuesta a esto, Sonora se convirtió en un centro de fomento para las culturas alternativas, promoviendo el arte y la cultura en Cali. Por aquí han pasado más de 100 artistas independientes y se han realizado más de 70 conciertos de música independiente en vivo, talleres, exposiciones, residencias y eventos culturales. Sonora no es un proyecto de ciudad, esta casa cultural se convirtió en un proyecto de Nación”.

Poco tardó en desatarse el revuelo y una publicación de una columna de opinión de Mabel Lara.

Hoy más de 35 efectivos llegaron a la Casa Cultural Sonora, entraron tomando fotos a todos, entraron como si se tratara de una olla de drogas y delincuencia para cerrar, le consiguieron cada motivo para el cierre, ningún documento fue suficiente… — Alexis Play (@yosoyalexisplay) April 22, 2023

Si @AlcaldiaDeCali quería enviar un resonante e inoportuno mensaje contra el arte, el emprendimiento y la caleñidad, lo ha conseguido. Ocurrió el viernes a través de @Cesarlemosposso con su desproporcionado -y abusivo, diría yo- operativo contra 🎶 Sonora, emblema de la cultura,… https://t.co/7LLRNgGmzo — Wilson Arias (@wilsonariasc) April 23, 2023

Dos semanas después del suceso, mientras que Serena y Harly van desocupando la casa, quitando las fotos de una pared que se estaba volviendo icónica por las fotografías de todos los artistas que se han presentado en la casa, lo que más le interesa a Harlinson Lozano es expresar que se le ha quitado un espacio a la ciudad y que faltan garantías para que sobrevivan las iniciativas autogestionadas. Esas que construyen ciudad y país a pulso y sin incentivo alguno del sector público o privado.

El vacío de lo que fue... - Foto: Nina González A

“Cuando llegué a Cali también nos corrían de todo lado porque andaba con un parche de negros o porque hacíamos jazz y la gente no lo entendía, pensaba que era bulla. Esto es un ejemplo de que no hemos crecido mucho”, expresó. Lo dijo ante los asistentes al toque de la Big Band que, sagradamente, desde hace 8 años, se presenta los miércoles en la noche en Punto Baré, y que esta vez se dedicó a recaudar fondos en apoyo a la casa cultural de Sonora.

La bulla y “una queja anónima” tienen el poder de frenar más que la música en vivo, tal fue el caso de Sonora y que expusieron los funcionarios como uno de los motivos de su operativo. Al Teatrino del Río Cali, un proyecto que promovía el intercambio de café por residuos, le cortaron la luz y forzaron su cierre por decisión de la Personería de Cali.

Este último fin de semana de abril, se anunciaron los cierres de El Más Allá, un lugar donde se podían consumir empanadas y fritanga típicas de la ciudad, rodeados del arte de La Linterna y de la salsa, una de las músicas que tanto enorgullece al país (en este caso por el uso del espacio público para los comensales, no podía operar en el Bulevar del Río, otro espacio que se ha venido resignificando y recuperando en la ciudad). Mamut, donde se bailaba salsa y se le abría el micrófono a los músicos para jamear también cierra y Typica, un café que salió del barrio San Antonio al barrio de Granada, no resistió el golpe económico.

Mientras tanto, el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina celebra el Primer Encuentro Mundial de las Culturas Populares de Cali del 24 de abril al 6 de mayo de este año, haciendo hincapié en que los artistas internacionales se pagaron su propio pasaje para poder participar. Para él, según exclamó ante los asistentes de la Plaza de Toros Cañaveralejo, antes de la presentación de Grupo Bahía y Herencia de Timbiquí, el encuentro representa “una nueva ventana para las artes populares, preservar y salvaguardar la tradición, en la que caben todas y todos”.

Al tiempo que se dan estos conciertos, varios de los artistas locales que trabajaron en la Feria de Cali del año pasado siguen a la espera de sus pagos sin recibir respuesta por parte de Corfecali, como bien ya lo han expuesto a medios como El Tiempo y El País. Esto, parece, es una costumbre año tras año.

En una ciudad que registra aumentos de hurto de celulares (30%), y a comercios (21%), de homicidios y extorsión (87%) según lo evidencia una investigación del 2022 de la Fundación Objetivo Cero, parece absurdo que el ente encargado de luchar por reducir estos números con inversiones de “cerca de $11.000 millones en cámaras de videovigilancia”, como lo explicaron en Semana.com, sea el mismo ente encargado de hacer el operativo a Sonora.

Sonora es la casa de la música, de la cultura, del arte, de la gastronomía local, es un lugar que ha significado una luz de esperanza para las nuevas ideas, donde la cultura afrocolombiana ha tenido su lugar, las mujeres, las identidades queer, la cultura popular, la literatura, el teatro. Sonora hoy pende de un hilo.

Los artistas, gestores y emprendedores hacen un llamado al diálogo y las garantías para las nuevas iniciativas culturales, porque como dice el himno de Cali reinterpretado por Espiral7, “nuestro padres ganaron la guerra y nosotros ganamos la paz”.