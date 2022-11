El Festival Independiente del Cómic Colombiano (FICCO) repite este año con versión ‘mini’

El Festival Independiente del Cómic Colombiano (FICCO) tendrá una versión reducida para culminar este 2022. La cita será el fin de semana del 19 al 20 de noviembre en la Biblioteca Virgilio Barco (Av. Cra. 60 No. 57 - 60), en Bogotá.

Durante los dos días de festival, el noveno arte será protagonista con talleres y charlas, así como la exhibición y el lanzamiento de nuevos cómics. La entrada será gratuita y libre, con cupos hasta completar el aforo.

“A través de historietas, novelas gráficas, ilustraciones y mucho más, los artistas colombianos darán a conocer historias originales, dejando atrás a Batman, Spiderman o Naruto. Un superhéroe como Protector, un puma con sombrero como Pumaki, y una chica que viaja en el tiempo como Anacrónica, son algunos personajes que llegarán a la sala de distrito gráfico de la biblioteca para compartir sus aventuras. Contaremos con la participación de más de 35 artistas y creativos en el Bazar del Cómic”, detalló el FICCO en un comunicado.

En diálogo con SEMANA, Santiago Suescún, director del FICCO, explicó más detalles sobre esta edición ‘mini’ del evento: “Este festival solo se hace una vez, en mayo, pero decidimos aventurarnos a hacer otra versión más pequeña. Realmente no es tan miniatura, pero la llamamos así, el FICCO 2022 Mini, para ser a finales de año. Básicamente, no tiene la programación tan larga como el FICCO de mayo, pero sí va a tener una gran cantidad de artistas presentes en el Bazar del Cómic (...). Van a haber 25 mesas, que es un equivalente de casi 40 artistas, todos vendiendo cómic colombiano. Además, tendremos talleres y conferencias que no van a faltar. Habrá sobre muchas temáticas, desde cómic y ciencia ficción, hasta un taller sobre cómo hacer una página de cómic en 24 horas”.

“Entre las actividades que tendremos habrá una exposición de arte por la artista y autora La Desparchada (Carolina Pineda), en la cual mostrará avances de su próxima novela gráfica que será publicada por Planeta Cómics en 2023. También tendremos conferencias sobre ‘¿Cómo hacer una página de cómic en una hora?’, por Óscar ‘Hache’ Montenegro y Ciencia Ficción y Cómic Colombiano por Diego Cárdenas, de Revista Blast”, agregó.

Otra de las actividades más destacadas es el lanzamiento oficial de la página comiccolombiano.com, la cual funciona como un catálogo de cómics nacional para el alcance de todo creativo y curioso de la historieta y el noveno arte en general.

Esta es la programación:

Sábado 19 de noviembre

Actividad: Bazar del cómic

Horario: 10:30 a. m. a 6:00 p. m.

Lugar: Aula múltiple.

-

Actividad: Recolecta de cómicas para el revistero.

Horario: 5:00 p. m.

Lugar: Aula múltiple.

-

Actividad: Exposición de arte por La Desparchada

Horario: 10:30 a. m. a 6:00 p. m.

Lugar: Vestíbulo.

-

Actividad: Toreno Relick: Copa FICCO.

Horario: 10:30 a. m. a 4:00 p. m.

Lugar: Vestíbulo.

Actividad: Inauguración.

Horario: 12:30 p. m.

Lugar: Sala de música.

-

Actividad: Dar vida a una historia.

Horario: 1:00 p. m.

Lugar: Sala de música.

-

Actividad: La industria del cómic y la propiedad intelectual.

Horario: 2:00 p. m.

Lugar: Sala de música.

-

Actividad: Ciencia Ficción y Cómic Colombiano.

Horario: 4:00 p. m.

Lugar: Sala de música.

-

Actividad: Lanzamiento: Congo, el ex-perro.

Horario: 5:00 p. m.

Lugar: Sala de música.

-

Las siguientes actividades se desarrollarán en la Sala Distrito Gráfico:

11:00 a. m. Vaki Cómics: ¡Aprende a crear una campaña para financiar tu cómic!

1:00 p. m. Noe-dorado la expedición.

2:00 p. m. ¿Cómo hacer una página de cómic en una hora?

3:00 p. m. comiccolombiano.com

3:30 p. m. Artomic Design, la ganadora del Banquillo.

4:00 p. m. El Banquillo.

El FICCO 2022 Mini tendrá cerca de 40 artistas del cómic colombiano presentando sus creaciones. - Foto: Cortesía FICCO

Domingo 20 de noviembre

Actividad: Bazar del Cómic

Horario: 10:30 a. m. a 6:00 p. m.

Lugar: Aula Múltiple.

-

Actividad: Exposición de arte por La Desparchada

Horario: 10:30 a. m. a 6:00 p. m.

Lugar: Vestíbulo.

-

Actividad: Concurso: ‘Haz un cómic de realismo mágico’

Horario: 1:00 p. m. a 3:30 p. m.

Lugar: Vestíbulo.

-

Actividad: ¡Cuéntemelo todo!

Horario: 11:00 a. m.

Lugar: Sala Distrito Gráfico.

-

Actividad: Geisha Clown te cuenta: Narrativas gráficas de terror.

Horario: 2:00 p. m.

Lugar: Sala Distrito Gráfico.

-

Actividad: Viñetas Estridentes: Metal, Punk y Cómic Colombiano.

Horario: 3:00 p. m.

Lugar: Sala Distrito Gráfico.