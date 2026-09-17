ARTE
Los falsificadores: un reportaje sobre el arte falso en Colombia
Todos los domingos y festivos, una cadena perversa empieza en pleno centro de Bogotá, ante los ojos de todo el mundo y la mirada distante de la Policía. Así, cada pintura obtenida en Las Pulgas inicia su vida en el poco regulado mercado del arte moderno colombiano. Y, a veces, los cuadros, aun sin ser auténticos, trepan muy alto.
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Halim Badawi* Bogotá
21 de marzo de 2018 a las 4:44 a. m.
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