ARTE

Los falsificadores: un reportaje sobre el arte falso en Colombia

Todos los domingos y festivos, una cadena perversa empieza en pleno centro de Bogotá, ante los ojos de todo el mundo y la mirada distante de la Policía. Así, cada pintura obtenida en Las Pulgas inicia su vida en el poco regulado mercado del arte moderno colombiano. Y, a veces, los cuadros, aun sin ser auténticos, trepan muy alto.