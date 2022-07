Así será la novena versión del Restaurant Tour by Alimentarte

Del 11 al 15 de julio, 7 Estrellas Michelin, 12 chefs del listado 50 Best Latam, Asia y Mundo, 2 cocineros pertenecientes a la lista Best Chefs Awards, 6 Soles repsol y la mejor chef del mundo según la lista de los 50 best en 2019 conformarán la nómina que protagonizarán los menús diseñados a cuatro manos junto a los chefs de los restaurantes anfitriones en Colombia en esta novena edición del Davivienda Tour by Alimentarte.

Chefs provenientes de 8 países visitarán 6 ciudades de Colombia con sus técnicas y sabores provenientes de Perú, España, Argentina, México, Venezuela, Italia, Turquía, Estados Unidos y Hong Kong.

Además, las cenas contarán con la participación de los jóvenes talentos nacionales que están marcando la tendencia gastronómica del país como chefs invitados especiales a las cenas, provenientes de Bogotá, Pasto, Barichara y Mocoa.

La Fundación Corazón Verde aseguró que, para este año, los ingredientes provenientes de la región amazónica colombiana que conservan el bosque, la biodiversidad y promueven medios de vida sostenibles a comunidades locales se tomarán las recetas de los chefs.

Para ello la Fundación mantiene su alianza con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el programa Amazonía Vital para continuar con Alimentarte Biodiverso, una propuesta gastronómica que tiene como eje la conservación de nuestros recursos y su inclusión en el ecosistema gastronómico.

Restaurant Tour Aimentarte - Foto: Cortesía Restaurant Tour Aimentarte

Además, los fondos recaudados estarán destinados a los programas de inversión social de la Fundación Corazón Verde a beneficio de los policías y familias víctimas de la violencia y el conflicto armado.

En su novena edición, el Davivienda Restaurant Tour by Alimentarte llegará a los comensales con un menú de cinco pasos y maridado, el cual ha sido diseñado en colaboración entre el chef local, el chef internacional y los nuevos talentos invitados, entre 30 chefs nacionales y 20 reconocidos chefs internacionales invitados de manera presencial.

“El resultado será una experiencia gastronómica única mundial que podrá disfrutarse en los mejores restaurantes del país que se han vinculado a Davivienda Restaurant Tour en su novena edición”, explican sus organizadores.

El valor de las cenas por persona está entre 250 mil y 300 mil pesos e incluyen maridaje en Bogotá ,y entre 200 y 250 mil pesos en las otras ciudades. Los clientes de Davivienda podrán comprar con un 15 % de descuento las entradas, las cuales estarán disponibles para todo el público a través de atrapalo.com.co.

Estos son algunos de los chefs invitados:

Martina Puigvert (España)

⦁ 2 estrellas Michelin

⦁ 3 Soles Guía Repsol

⦁ Reconocimiento EROSKI - Basque Culinay Center 2021

Graduada en Gastronomía y Artes Culinarias del Basque Culinary Center, cuenta que su vocación “se ha visto favorecida por el entorno familiar donde he crecido” (sus padres, Fina Puigdevall y Manel Puigvert, son los dueños de Les Cols). En 2016, asumió el cargo de jefa de cocina en el restaurante Les Cols, galardonado con 2 estrellas Michelin, trabajando conjuntamente con Fina Puigdevall para dar continuidad al proyecto iniciado en 1990.

Virgilo Martinez (Perú)

⦁ N°4 The World’s 50 Best 2021.

⦁ N°1 Latin America’s 50 Best 2021.

Propietario y chef del restaurante Central en Lima, el cual está catalogado como uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica y el mundo. En 2021 Central ocupó el puesto N° 1 de Latinoamérica y el N° 4 del mundo en la lista 50 Best Restaurants. Su propuesta gastronómica muestra la biodiversidad de Perú.

Daniela Soto-Innes (México)

⦁ Mejor Chef del Mundo - The World’s 50 Best Restaurants 2019

Una de las cocineras más destacadas a nivel mundial, reconocimiento que además se ratificó en 2019 cuando fue galardonada como la Mejor Chef del Mundo por The World’s 50 Best Restaurants. Daniela estuvo al frente de Cosme, el famoso restaurante del Chef Enrique Olvera. Su éxito se ha destacado por posicionar los sabores tradicionales mexicanos en otros países fuera de México.

Restaurant Tour Aimentarte - Foto: Cortesía Restaurant Tour Aimentarte

Maksut Askar (Turquía)

⦁ Se encuentra entre los candidatos que ingresan entre los 100 mejores en The Best Chef Awards.

⦁ Su restaurante Neolokal figura en la lista de los 50 best Discovery.

Chef del restaurante Neolokal y uno de los representantes más emblemáticos de la nueva cocina turca, su restaurante está ubicado en el Museo Salt Galata de Estambul y promete una comida genuina basada en el producto, pero inspirada y diseñada a partir de la tradición. Neolokal es el restaurante recomendado de los chefs Michelín si viajas a Estambul; aún no hay Guía Michelin en este país pero este restaurante y su chef es el denominado a obtener estrella si hubiese lista (inicia en octubre del 2022). Además, Neolokal figura en la lista de los 50 best Discovery.