‘Cariño Santo’ debutará en Colombiamoda con una colección inspirada en sus 12 años de trayectoria

Colombiamoda reunirá una vez más a marcas, compradores y representantes de la industria de la moda en una edición que, según Inexmoda, convocará a más de 12.000 compradores de más de 20 países. Entre las empresas que participarán por primera vez estará la marca antioqueña Cariño Santo, que presentará la colección Ascensión.

Colombiamoda 2026: la autenticidad redefine el lujo en la moda

La propuesta incluye 45 looks y toma como punto de partida los doce años de trayectoria de la empresa. La colección estará dividida en tres momentos: La Caída, La Batalla y La Gloria, una narrativa que busca representar el proceso de construir una empresa y los desafíos enfrentados antes de llegar a un escenario como Colombiamoda.

“Ascensión representa 12 años de sueños, sacrificios, dudas y aprendizajes. Cada momento de la pasarela refleja una etapa real de nuestra historia y la fuerza que encontramos para seguir adelante. Queremos transmitir que cada caída y cada batalla pueden convertirse en una oportunidad para crecer y que los retos también hacen parte del camino”, señaló Luisa Fernanda Pardo, fundadora de Cariño Santo.

Luisa Fernanda Pardo, fundadora de 'Cariño Santo'. Foto: Cariño Santo / API

Cada segmento tendrá una identidad visual diferenciada. La Caída estará marcada por tonos oscuros; La Batalla incorporará colores tierra y nuevas texturas, mientras que La Gloria cerrará con blancos y tonos claros como representación de transformación.

La pasarela se realizará el 29 de julio y reunirá prendas con componentes artesanales y artísticos. Además, las modelos reflejarán distintos estilos e identidades femeninas.

El debut de la marca coincide con su crecimiento durante el último año, periodo en el que pasó de dos a cuatro tiendas, generó 100 empleos directos y más de 400 indirectos. Tras Colombiamoda, la empresa prevé continuar su expansión en Colombia y fortalecer su presencia en mercados internacionales donde ya comercializa sus productos.