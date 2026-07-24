‘Cariño Santo’ debutará en Colombiamoda con una colección inspirada en sus 12 años de trayectoria

Colombiamoda reunirá una vez más a marcas, compradores y representantes de la industria de la moda en una edición que, según Inexmoda, convocará a más de 12.000 compradores de más de 20 países. Entre las empresas que participarán por primera vez estará la marca antioqueña Cariño Santo, que presentará la colección Ascensión.
La propuesta incluye 45 looks y toma como punto de partida los doce años de trayectoria de la empresa. La colección estará dividida en tres momentos: La Caída, La Batalla y La Gloria, una narrativa que busca representar el proceso de construir una empresa y los desafíos enfrentados antes de llegar a un escenario como Colombiamoda.
“Ascensión representa 12 años de sueños, sacrificios, dudas y aprendizajes. Cada momento de la pasarela refleja una etapa real de nuestra historia y la fuerza que encontramos para seguir adelante. Queremos transmitir que cada caída y cada batalla pueden convertirse en una oportunidad para crecer y que los retos también hacen parte del camino”, señaló Luisa Fernanda Pardo, fundadora de Cariño Santo.
Cada segmento tendrá una identidad visual diferenciada. La Caída estará marcada por tonos oscuros; La Batalla incorporará colores tierra y nuevas texturas, mientras que La Gloria cerrará con blancos y tonos claros como representación de transformación.
La pasarela se realizará el 29 de julio y reunirá prendas con componentes artesanales y artísticos. Además, las modelos reflejarán distintos estilos e identidades femeninas.
El debut de la marca coincide con su crecimiento durante el último año, periodo en el que pasó de dos a cuatro tiendas, generó 100 empleos directos y más de 400 indirectos. Tras Colombiamoda, la empresa prevé continuar su expansión en Colombia y fortalecer su presencia en mercados internacionales donde ya comercializa sus productos.