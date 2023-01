Cine en Bogotá: el 2 de febrero llega ‘Hace mucho que no duermo’, la última película de Agustín Godoy

El día 2 de febrero se estrena en la Cinemateca de Bogotá el primer largometraje del director colombo-argentino Agustín Godoy. La película relata las aventuras en las que se embarca ‘Mapache’, un oficinista que lleva una vida monótona, por la ciudad de Buenos Aires. Fue grabada durante varios años en Argentina y centra su trama en la búsqueda y persecución de una mochila que llega a la vida de Mapache de manera imprevista.

La película pasará un mes en la Cinemateca distrital de Bogotá tras su estreno este jueves a las 7:00 p.m. Este día se llevará a cabo un conversatorio cuando se termine la proyección dónde los asistentes podrán conversar con el equipo del filme y hacer sus preguntas. Además, al término de este se podrá participar en un pequeño evento de celebración.

El director, Agustín Godoy, estudió dirección de cine en la Universidad de Cine de Buenos Aires y tiene una maestría en guiones de la Goldsmiths University London. Es el escritor de varios cuentos para niños y ha dirigido cortometrajes como: Así Vaya Buda a Dubai, Avisa y Los Ejercicios. SEMANA habló con Godoy sobre el estreno de su cinta, el proceso de creación y sus expectativas para el futuro.

El dos de febrero, llega a la Cinemateca distrital de Bogotá y será emitida allí por un mes - Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuál cree que fue como el mayor obstáculo de este nuevo proyecto?

Agustín Godoy: El obstáculo siempre es el dinero. Este estilo de película es uno al que no suele ir bien en fondos y ese tipo de cosas, entonces casi que lo intentamos un poco en paralelo. Digamos que lo normal es que uno tiene un proyecto y espera años hasta que consigue la financiación.

En esta oportunidad, en vez de hacer eso no esperamos, empezamos a filmar sin plata o con muy muy poca plata, de la productora y de los coproductores que se fueron sumando. Fuimos haciendo de a pedacitos, entonces tenemos cuatro años filmando y un año, pues produciendo.

SEMANA: ¿Afectó a la película el hecho de que se haya rodado durante tanto tiempo?

A.G.: Para mí fue mucho mejor así. Me gusta hacer las cosas lentas y necesité muchas jornadas y no sé, grabar así nos dio la posibilidad de trabajar muy en detalle, casi a un nivel medio lógico. Nos dio la posibilidad de no estar corriendo, de revisar lo que teníamos filmado, lo podíamos ver editar reescribir

También, debido al tiempo, tuvimos que adaptar el guión a cosas, así teníamos un personaje, pero largo en la pandemia se volvió loco y se cortó el pelo y bueno, tocó inventarte una peluca. Además, siempre estaba el peligro era de que alguien dejara de poder o dejara de querer participar, pero justo esta vez la gente se comporta muy bien y me aguantó todo ese tiempo.

Hace mucho que no duermo, una comedia argentina que lleva al espectador por un viaje a través de la ciudad de Buenos Aires. Llega a la cinemateca distrital de Bogotá por un mes desde el 2 de febrero. - Foto: AGUSTIN GODOY

SEMANA: ¿Cómo nació la historia?

A.G.: Yo tenía ganas de hacer algo sobre Buenos Aires. Pensé en cuál sería un posible recorrido de esa ciudad y surgió la idea de una mochila que le aparecía un personaje, que era como misteriosa y que al parecer todo el mundo la quería.

Eso dio la posibilidad de explorar distintos mundos, distintos de Buenos Aires. Entonces muestra como la viven, (a la ciudad) un oficinista un poco más aburrido o una tarotista un poco más mágica. También está la historia de un peluquero dominicano que vive otro mundo que es el de los peluqueros dominicanos en Buenos Aires... así se fue tejiendo la trama.

SEMANA: ¿La mochila tiene algún subtexto más allá de ser el elemento que permite dar el viaje a través de la ciudad?

A.G.: Estoy seguro de que tiene un montón de subtexto. Yo tengo el mío, pero me parece que todo el chiste de que esto es que quede abierto, es que cada uno vea que lo representa. No me gustaría cerrarlo en una sola cosa. Tampoco es que yo tenga una explicación muy clara de qué es la mochila, pero para mí no es mucho más que la posibilidad de la aventura, esa cosa que te empuja a salir a la calle, digamos a lanzarte

SEMANA: Para terminar, ¿Cuál puede decir que fue su momento favorito del proceso de creación?

A.G.: Todos realmente yo disfruto mucho escribir, sobre todo escribiendo algo así de libre. El rodaje fue muy muy divertido, la pasamos muy bien y un poco la intención de la película era esa. Dijimos: vamos a hacer una película que nos divierta ser y tal vez así divierta también al público.