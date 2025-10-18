Ciudad Bolívar se llena de música haciendo un homenaje a la fortaleza de las mujeres

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 4:00 p.m., el Teatro El Ensueño en Ciudad Bolívar abrirá sus puertas para recibir una nueva edición del festival Top Show Colombo, dedicado a resaltar la fuerza, la identidad y el talento de las mujeres en la música. La entrada será gratuita, con aforo limitado, para quienes quieran disfrutar de una tarde llena de energía, ritmo y propuestas artísticas innovadoras.

El Top Show Colombo es un festival organizado por el Centro Colombo Americano y la Fundación Nancy Kotal de Cortés, en alianza con IDARTES, que desde sus inicios se ha consolidado como una plataforma de difusión para artistas emergentes y consolidados, tanto nacionales como internacionales. Cada edición ofrece un espacio de encuentro cultural donde la música funciona como vehículo de inclusión, pluralidad y transformación social.

El Festival es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, a través de su Programa Distrital de Apoyos Concertados. Este respaldo institucional garantiza la realización de eventos gratuitos que fortalecen el acceso a la cultura, promueven la riqueza cultural y generan escenarios de encuentro ciudadano.

“Con el Top Show Colombo Women’s Edition queremos rendir un homenaje a las mujeres que, desde distintos géneros musicales, se han abierto camino en la industria y conquistado escenarios. Este festival es una oportunidad para que el público reconozca la riqueza de sus propuestas, la fuerza creativa de su música y, al mismo tiempo, aporte a la disminución de la brecha de género en la industria musical”, afirma Maricela Vélez, directora Cultural del Centro Colombo Americano.

Estas serán las tres artistas que se presentarán en el Teatro El Ensueño como parte del Top Show Colombo Women’s Edition 2025:

Adriana Lizcano y la Batucada Guaricha

Adriana Lizcano y la Batucada Guarich | Foto: Cortesía Centro Colombo Americano

Conocida también como La Tigra, Adriana Lizcano cuenta con una amplia trayectoria en la escena musical y cultural de Colombia, donde se ha destacado por unir arte y compromiso social. Su trabajo ha estado marcado por una profunda conexión con los procesos políticos y comunitarios, haciendo de la música un espacio de resistencia y transformación. Con la Batucada Guaricha, Adriana resignifica la palabra “Guaricha”, término ancestral que evoca la fuerza, la rebeldía y la autonomía de las mujeres, y la convierte en bandera de un proyecto colectivo. En cada presentación, los tambores se transforman en protagonistas de historias de empoderamiento, memoria y celebración, en un viaje que enlaza lo ancestral con lo contemporáneo.

Las Áñez – pop latino experimental

Las Áñez | Foto: Cortesía Centro Colombo Americano

El dúo colombiano Las Áñez, integrado por las hermanas Valentina y Juanita, fusiona el folclor latinoamericano con la electrónica y la vanguardia, creando un lenguaje propio que ha cautivado a públicos en América y Europa. Su propuesta innovadora, basada en voces entrelazadas, experimentación sonora y sensibilidad poética, las ha llevado a presentarse en escenarios internacionales de gran prestigio. En 2020 recibieron el Premio Esmeralda a Disco del Año por su álbum Reflexión, además de reconocimientos de composición otorgados por Ibermúsicas, distinciones que consolidan su trayectoria y proyección internacional. Con un estilo que desafía etiquetas, Las Áñez se han convertido en referentes de la exploración musical contemporánea en la región.

Selene – rapera de ritmos urbanos

Selene | Foto: Cortesía Centro Colombo Americano