Con la imprenta hemos topado: censura religiosa a lo largo de los tiempos

El Espill de Jaume Roig

El análisis filológico identifica estos añadidos por su métrica y recursos retóricos ajenos al autor. Las ediciones posteriores de 1561 en Valencia y Barcelona repitieron el añadido e incluyeron una portada ilustrada con la Virgen rodeada de símbolos inmaculistas y la inscripción “ Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te ” (“Eres toda hermosa, amiga mía, y no hay defecto alguno en ti”). Así, la ambigüedad del manuscrito se transformó en certeza tipográfica.

Cuando la poesía se convierte en dogma

Un fenómeno europeo: de Amberes a Roma

Censura, expurgo y construcción de la memoria

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.